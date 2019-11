Video met De Bruyne, Salah en Klopp doet fans Liverpool dromen van het onmogelijke ODBS

12 november 2019

15u01 0 Premier League Opmerkelijke conversatie zondagavond na afloop van de geweldige Engelse kraker tussen Liverpool en Manchester City (3-1). Kevin De Bruyne in gesprek met Mo Salah, waarna ook Jürgen Klopp zich in de debatten mengt. In een video, op de sociale media gepost door een Liverpool-supporter, zie je hoe de Duitse trainer het duo een minuutje gezelschap houdt om daarna afscheid te nemen met een amicale handshake.

Liverpool fan Kevin De Bruyne talking to Klopp and Salah. 😉 pic.twitter.com/CwB5zCFErg Sam(@ SamueILFC) link

Een meer dan waarschijnlijk louter onderhoudend gesprek, zeker tussen de Rode Duivel en de Egyptenaar: ze kennen elkaar nog van bij Chelsea, waar zowel De Bruyne als Salah het onder Mourinho niet konden waarmaken. Maar het filmpje zet de fans van Liverpool wel aan het dromen. Hoe geweldig het wel niet zou zijn, mocht De Bruyne volgende zomer voor de Reds kiezen en de ballen er panklaar legt voor hun ‘Fab Three’, Firmino, Salah en Mané. Onder de hashtag ‘KDB2020' zetten de supporters hun wenstransfer kracht bij, naar analogie met de hashtag 'Mbappe2020'. Die gebruikten ze om te mijmeren over een mogelijke overgang van het Franse wonderkind Kylian Mbappé naar Anfield. Al zijn de fans het eens: De Bruyne staat nog hoger op de verlanglijst dan Mbappé. “De perfecte vervanger voor Gerrard”, luid het.

De kans dat het ooit tot een transfer van De Bruyne naar Liverpool komt, is zo goed als nihil. KDB heeft nog een contract tot 2023 in het Etihad Stadium, waar hij wekelijks 300.000 euro opstrijkt. Weinig waarschijnlijk dus dat hij er snel wil vertrekken, laat staan dat Liverpool hem aan zijn grootste concurrent wil verkopen. Dan kunnen de fans van Liverpool maar beter dromen over de landstitel, wat de eerste in bijna 30 jaar zou zijn. Na de 3-1-zege tegen Man City staan ze 9 punten voor op de grote concurrent.