VIDEO. Man United steunt Mourinho na slechtste start in 26 jaar, maar 'The Special One' bewijst aan eind van persbabbel wel dat ploeg op tijdbom zit Kristof Terreur in Engeland

28 augustus 2018

12u05 10 Just now, Jose walks out on post match press conference with this... pic.twitter.com/Cb5C9DWYeB Kyle Martino(@ kylemartino) link Premier League Het ontslag ziet hij nog niet hangen, maar de druk op José Mourinho neemt toe. Na een 3 op 9, zijn slechtste start in het Premier Leaguetijdperk, en geruzie binnenskamers is Man United officieel een club in crisis. Op de persconferentie sprong uiteindelijk ook een zekering bij Mourinho. Tafereel dat snel viraal ging: “Drie titels voor mij, twee voor hen.” Bij United klinkt het dat de positie van zijn trainer nog niet in vraag wordt gesteld.

De man kon nog lachen. Toch nog even. Vreemde taferelen op Old Trafford. Strijdvaardig bleef hij na het laatste fluitsignaal minutenlang applaudisseren voor de overgebleven fans die zijn naam scandeerden en zwaaide hij zelfs met een sjaal. Zieltjes winnen. Geen klaagzang voor de camera's, maar lof voor zijn spelers, hun krijgersattitude en de fijne bemerking dat Man United tactisch de match zeker niet had verloren - het ligt nooit aan hem. "Ik heb aan het eind van de transferperiode gezegd wat ik moest zeggen", zei The Special One. "Onze fans lezen de kranten, ze luisteren niet wat erop televisie wordt gezegd. Die zijn slimmer dan dat. Maar als iemand deze match heeft gezien, duizenden en duizenden supporters, dan hebben ze een zaak gemerkt: dit team is united. En zonder trainer er is geen unie."

Lees: ondanks een 3 op 9, de slechtste start van de Mancunians sinds de oprichting van de Premier League in 1992, is er weinig aan de hand. De trainer heeft het nog altijd onder controle. Ed Woodward, de CEO met wie hij tijdens de transferperiode menig oorlogje uitvocht, keek maar grimmig. United is een club in crisis. Mourinho, die zijn magische touch kwijt lijkt, gelooft dat hij United uit het slop kan trekken en krijgt daar volgens de volle steun voor. Een ontslag is niet aan de orde.

Lukaku niet scherp

De wereld van Mourinho had er aan de rust nochtans anders kunnen uitzien. Als een Man United met veel drang naar voren zijn mogelijkheden had benut. Romelu Lukaku miste vroeg onbegrijpelijk de kans op de opener, vizier nog niet op WK-scherpte. Hij ging met een vreselijke terugspeelbal van Rose aan de haal, snelde langs Lloris en zag een leeg doel. Met zijn mindere rechter duwde Lukaku de bal voorbij de verste paal. Big Rom was een van de duupjes.

In twee minuten scheurden de Spurs, alles behalve briljant voor de pauze, United erna aan flarden. Harry Kane, met een machtige kopbal, en uitblinker Moura profiteerden. Lukaku trof de hand van Lloris op zijn weg. Een excellente Alderweireld hield met een ultieme interceptie Lingard af. Sterke match aan de zijde van Vertonghen. Ondanks contractperikelen lijkt Alderweireld zich opnieuw in de gratie van Pochettino te hebben gespeeld. Sterk voor de ogen van sommigen die hem niet goed genoeg vonden voor United. Met Fellaini kwam er nog een vijfde Belg op het veld, maar hij kon het tij niet keren. Moura kneep United helemaal dood. Tottenham on fire op Old Trafford - zijn strafste zege daar in moderne tijden.

"You're getting sacked in the morning", zongen de Spursfans. "Je wordt morgenvroeg ontslagen." Zover komt het straks niet. Zijn job is nog safe, maar spanningen nemen toe. Mourinho's klaagzang en zijn sombere gemoed hebben de voorbije weken de toon gezet. United is een club op een tijdbom. Tik, tik. En met Mourinho loopt zoiets doorgaans nooit goed af. Er zijn immers genoeg precendenten. In het derde jaar bij een club loopt het altijd fout af met de trainer en zijn explosieve karakter. Hij heeft het temperament van een waterkoker. Wie op het knopje drukt, krijgt onmiddellijk de volle laag. Zie ook maadagavond.

Op het eind van de persconferentie stak hij, na wat suggestieve vragen, drie vingers in de lucht naar journalist Jamie Jackson van The Guardian, die hem fijntjes wees op de supporters die vroegtijdig het stadion verlieten:

- Mourinho: “De supporters zijn de beste beoordeelaars van een prestatie.”

- Reporter: “Maar het stadion was toch bijna leeg.”

- Mourinho: “Weet jij wat de uitslag was? 3-0 (steekt drie vingers op) 3-0. Weet je wat dit betekent? 3-0, maar ook drie Premier Leaguetitels. En ik won in mijn eentje meer landstitel dan alle andere 19 trainers samen. Drie voor mij en twee voor hen. Respect, respect, respect. Toon toch respect."

Zo zorgde Mourinho ervoor dat er de komende dagen enkel over hem wordt gepraat. Alle spotlight op hem. Zou hij overigens speciaal op het afscheid van rivaal Arsène Wenger, die ook drie keer de Premier League won, hebben gewacht op dit punt te kunnen maken?