VIDEO. Lang moest Long niet wachten: Ier van Southampton scoorde gisteren snelste goal ooit in de Premier League

24 april 2019

09u36

Bron: Play Sports 0 Premier League 7 seconden en 69 honderdsten. Dat is de tijd die Shane Long nodig had om de netten te doen trillen in het Premier League-duel tussen Southampton en Watford. De 32-jarige Ier werd daarmee de snelste doelpuntenmaker ooit in de Engelse hoogste voetbalklasse.

Nogmaals: 7 seconden. Dat is langer dan u nodig had om bovenstaande inleiding te lezen. Southampton - en dan vooral Long - gooide er vanaf het eerste fluitsignaal de beuk in. De Ier stormde meteen naar voren om druk te zetten op de uitvoetballende Watford-verdediging. Cathcart koos voor de lange bal in plaats van een pass opzij naar Rode Duivel Christian Kabasele. Long stak er zijn voet tussen en kon direct met de bal aan de haal om met een lobje koel af te werken over doelman Foster.

Een héél vroege 0-1 voor Southampton, maar het zou de ploeg uit de Engelse havenstad geen overwinning opleveren. Watford sloeg in de 90ste minuut nog toe via Gray. Een 1-1 gelijkspel dus na een doelpunt in de eerste en de laatste minuut. De partij gaat wel de geschiedenis in als die met de snelste goal ooit. Long doet met zijn 7 seconden en 69 honderdsten nog een flink stuk van de 9 seconden en 82 honderdsten van Ledley King af. De Tottenham-verdediger scoorde in het seizoen 2000-2001 de nu tweede snelste goal uit de Premier League tegen Bradford City

Shane had niet Long nodig om het snelste doelpunt in de Premier League-geschiedenis te scoren! ⏰⚽ pic.twitter.com/QU608FxaIl Play Sports(@ playsports) link

