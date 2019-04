VIDEO. Hazard maakt magische goal tegen West Ham én legt in slotfase met tweede treffer eindstand zelf vast KTH

08 april 2019

22u52 10 Chelsea CHE CHE 2 einde 0 WHU WHU West Ham United Premier League Een, twee, drie, vier. Elke baltoets was magisch. Het hoofd in Madrid, de voeten nog in Londen. Tegen West Ham schudde Eden Hazard een doelpunt uit de voeten dat gerust in zijn best of mag. Poëzie in beweging. Dribbels en een doelpunt om vingers en duimen van af te likken. Klasse te over. “Wat er gebeurde? Iets speciaals”

De collega van de Gazzetta dello Sport, een liefhebber pur sang, veerde recht op de perstribune en klapte bewonderend in de handen. Toen de herhaling van de dribbel op de grote schermen werden geprojecteerd vielen monden letterlijk open van verbazing. Zoveel schoonheid, zoveel vernuft. De Chelsea-fans, waarvan het merendeel hem zijn transfer naar Madrid gunt, genieten ervan nu het nog kan. In zeven seizoenen heeft hij het beste van zichzelf gegeven. De thuisfans verwend met zijn dribbels, zijn goals. Hazard zette drie – vier spelers in de wind en rondde dan cool af. Zijn vijftiende van het seizoen die hem naast Cristiano Ronaldo zet in de all time doelpuntenranking van de Premier League. Toegegeven, CR7 was veel jonger en had er 40 matchen minder voor nodig, maar Hazard zit ook in het spoor van Fernando Torres, die over zeven seizoenen 85 keer het net vond. De Spanjaard was in zijn Liverpooldagen een van de beste spitsen van de Engelse competitie. In Londen, bij Chelsea, raakte hij het spoor bijster.

Bij zijn viering gleed Hazard op de knieen. Handjes achter de oren, tong uit de mond. Ook hij stond er van te kijken. Na rust bleef de Rode Duivel zich amuseren. Net voor affluiten bekroonde hij zijn wedstrijd met een tweede treffer – Fabianski moest zich gewonnen geven na een gekruist schot. Eindstand: 2-0. Chelsea wipt naar de derde plek in het klassement. Met dank aan... Eden Hazard. “Real Madrid? Ik focus me op het einde van het seizoen”, aldus de matchwinnaar.

.@hazardeden10 op wandel in zijn speeltuin! 👑 pic.twitter.com/X44ASu0Kvn Play Sports(@ playsports) link