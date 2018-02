VIDEO: Hazard kan met flits (en knappe goal) Chelsea na strafschopfout Courtois niet behoeden voor rampzalige avond

Eden Hazard heeft Chelsea niet kunnen behoeden van de nederlaag op Vicarage Road. Tegen Watford speelden 'The Blues' maar weinig klaar en verloren ze met 4-1 nadat Thibaut Courtois een strafschop veroorzaakte. De club uit Londen stond dan al met tien te voetballen na een tweede gele kaart voor Bakayoko. In het slot krulde Eden Hazard het leer nog fraai binnen, maar Janmaat, Deulofeu en Pereyra hielden de drie punten thuis.

.@hazardeden10 met het enige lichtpuntje aan een donkere @ChelseaFC-hemel... ⛈ pic.twitter.com/CVB492Ai8n Play Sports(@ playsports) link

Chelsea was uit op revanche na de 0-3-nederlaag op eigen veld tegen Bournemouth, maar dat was er niet aan te zien. Vooral Bakayoko stapelde de balverliezen op en zag zijn rampzalig half uur uitmonden in een uitsluiting. De Fransman mocht na zijn tweede gele kaart al snel gaan douchen. Een zwak Chelsea zag daarna hoe Watford, zonder de geblesseerde Kabasele, op voorsprong kwam. Janmaat stuurde Deulofeu prima diep en die liet zich maar al te graag vallen over de aanstormende Courtois. Een strafschop die kapitein Deeney feilloos omzette: 1-0.

Het gaat van kwaad naar erger met @ChelseaFC... ¿¿ pic.twitter.com/Fc2dfhoigS Play Sports(@ playsports) link

Eden Hazard stond op een eiland en werd pas iets vaker aangespeeld wanneer Giroud zijn eerste minuten mocht maken voor Chelsea. Het bracht geen zoden aan de dijk. De kansen waren nog steeds voor Watford terwijl achter het aantal schoten op doel bij de bezoekers nog steeds een 0 prijkte.

Het venijn zat hem echter in de staart. Eden Hazard groeide wel in de wedstrijd en krulde in het slot de 1-1 nog op het scorebord. Een fraai doelpunt dat vrijwel meteen werd uitgewist. In zeven minuten tijd slikte Courtois maar liefst drie treffers. Janmaat, smaakmaker Deulofeu en Pereyra zorgden voor de doelpunten. Chelsea moet zich na deze smadelijke nederlaag gaan bezinnen. 'The Blues' keren met een nul op zes met lege handen huiswaarts.