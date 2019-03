VIDEO. Eden Hazard redt punt voor Chelsea met heerlijke streep XC / KTH

10 maart 2019

16u57 0 Chelsea CHE CHE 1 einde 1 WOL WOL Wolverhampton Wanderers Premier League Zo afhankelijk is Chelsea van Eden Hazard: de teller staat op 13 goals, 11 assists. In de Premier League scoorden The Blues 50 keer. In bijna de helft van de doelpunten is Hazard betrokken. Tegen Wolves vermeed hij in de blessuretijd een thuisnederlaag voor Chelsea. Met een heerlijk afstandsschot bezorgde hij zijn ploeg alsnog een punt.

.@hazardeden10 kan code oranje maar net afwenden in Londen! 😍⚽ pic.twitter.com/vBSoAoIKoC Play Sports(@ playsports) link

Stamford Bridge zuchtte en morde. Het tiktakvoetbal van zijn ploeg frustreerde zijn fans. Zelfs na de 0-1 achterstand, bij de enige kans van Wolverhampton, zat er de weinig vaart in het spel. Balletjes breed, balletjes terug, schuchtere poging vooruit en dan weer achteruit. Sarriball is geen hit in Londen, maar zijn intrinsiek beste speler sprong gecontesteerd coach Maurizio Sarri bij met een heerlijke uithaal in minuut 92. De Rode Duivel redde een punt en bespaarde zijn elftal een striemend fluitconcert.

Chelsea was de hele wedstrijd baas, maar Leander Dendoncker en co hielden bij Wolves de boel goed gesloten. Zo konden de troepen van Maurizio Sarri -ondanks het veldoverwicht- nauwelijks gevaar creëren.

Chelsea have scored 50 goals in the Premier League.



Eden Hazard’s stats

⚽️ 13 goals

🅰️ 11 assists



Directly involved in 48% of the goals.#cfc pic.twitter.com/1qBxCeLhE9 Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Tien minuten na de pauze was het wél raak. Wolverhampton klom zowaar op voorsprong na een snelle tegenaanval, eindstation Raúl Jiménez frommelde het leer met een gelukje voorbij Kepa Arrizabalaga. 0-1 voor de bezoekers, Chelsea op achtervolgen aangewezen.

The Blues gingen nadien op zoek naar de gelijkmaker, maar die leek niet meer te vallen. Tot Hazard in minuut 92 z’n klasse toonde. Hij vloerde Rui Patricio met een fraaie knal van buiten de zestien. Dat zou hij best wat meer mogen doen.