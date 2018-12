VIDEO. De Bruyne is terug: ‘King Kev’ heerlijk aan het kanon in Leicester ODBS

18 december 2018

21u28 18 Premier League Voor wie het nog niet wist: Kevin De Bruyne is helemaal hersteld van vervelende knieblessures. Op het veld van Leicester City, in de kwartfinale van de Carabao Cup, bekroonde de Rode Duivel zijn eerste basisplaats met een parel van een goal.

105 dagen heeft hij aan de kant gestaan sinds begin augustus. Tot De Bruyne zaterdag zijn wederoptreden vierde tegen Everton. Een kwartiertje voor tijd, de 3-1-eindstand stond dan al op het bord. Vandaag volgde het echte werk voor onze landgenoot. In de basis in het King Power Stadium haalde De Bruyne het buskruit boven. Aangespeeld door de oprukkende verdediger Otamendi, kapte ‘KDB’ zich met een klassevolle baltoets vrij om dan met zijn rechter verwoestend uit te halen in de korte hoek. Danny Ward, die in doel Kasper Schmeichel vervangt, kon gaan vissen. Met ook Brahim Diaz voorin, Philip Foden en Eric Garcia op het middenveld, Zinchenko achterin en Muric in doel heeft Pep Guardiola voor een experimenteel elftal gekozen. Opvallend: voor Kompany is er zelfs geen plaatsje op de bank voorzien.

HOHOHO | Welkom terug, @DeBruyneKev! 😍😱#LeicesterManCity 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/qqyoisiU4N Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

In minuut 71 werd De Bruyne naar de kant gehaald voor Ilkay Gündogan, waarna Albrighton er twee minuten later 1-1 van maakte. Een al even knap doelpunt, na een puike assist van ex-Genkenaar Ndidi. Nog wat werk aan de winkel voor de Citizens dus in Leicester.

GOAL | Geweldige assist van Ndidi, dito afwerking van Albrighton! 👌#LeicesterManCity 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/MLqajbGmRV Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Kevin De Bruyne BABY! #mancity pic.twitter.com/oKHYjHcv81 Mike(@ ThoughtsByMike) link