VIDEO: Chadli bekroont eerste competitieminuten met fantastisch vrijschopdoelpunt XC

23u07

Bron: Belga 7 AFP Premier League Nacer Chadli heeft vanavond zijn eerste competitieminuten van het seizoen mogen maken voor West Bromwich Albion. Op bezoek bij Leicester City op de achtste speeldag van de Premier League bedankte de Rode Duivel met een heerlijk vrijschopdoelpunt. De partij eindigde op 1-1.

Chadli had dit seizoen nog geen enkele minuut mogen meespelen van West Brom-manager Tony Pulis, maar tegen Leicester kreeg hij eindelijk nog eens zijn kans. Na 63 minuten bracht hij Albion op voorsprong met een prachtige vrijschop. Riyad Mahrez maakte tien minuten voor tijd nog de gelijkmaker voor Leicester, waardoor de partij op een 1-1-gelijkspel eindigde. Chadli werd zes minuten voor tijd naar de kant gehaald. Bij Leicester City stond Wilfred Ndidi (ex-Racing Genk) een hele partij tussen de lijnen.



In de stand klimt West Brom naar de tiende plaats, met tien punten. Leicester blijft in de gevarenzone. Het staat op een achttiende plaats, een degradatieplaats, met zes punten.

