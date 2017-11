Vertrekt Fellaini op Old Trafford?

Manchester United wil (voorlopig) niet meewerken aan wintertransfer Kristof Terreur

13u27 0 AFP Premier League Ondanks een aflopende overeenkomst is Manchester United voorlopig niet zinnens om Marouane Fellaini deze winter te verkopen. De Rode Duivel (29) legde in september een eerste contractvoorstel naast zich neer, maar zijn club hoopt hem toch langer vast te leggen. Wordt vervolgd.

REUTERS Jose Mourinho: fan van Fellaini.

Turkse clubs snuffelen aan hem, waaronder Besiktas, maar Man United wil voorlopig niet meewerken aan een transfer. Dat bevestigen bronnen binnen de club. Fellaini’s contract loopt aan het eind van het seizoen af en dan is hij vrij te gaan en staan waar hij wil. Toch hoopt United een vergelijk te vinden. De club wil liefst door met onze landgenoot. Ook Jose Mourinho, een grote fan. Hij legde de voorbije weken extra druk bij zijn bestuur. “Ik maak me zorgen om Fellaini, niet om Shaw. Fellaini’s contract loopt straks af.” Man United onderhandelt al een tijdje met Fellaini, die op Old Trafford zo’n 140.000 euro per week opstrijkt. In september legde de middenvelder een voorstel naast zich neer.

