Exclusief voor abonnees Vertonghen opent seizoen in tribune, maar het is niets om zich zorgen over te maken. Nóg niet Kristof Terreur in Engeland

12 augustus 2019

08u10

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Pas als hij volgende week tegen Manchester City niet in de ploeg staat, moet hij zich zorgen maken. Tot dan mogen alle complottheorieën over de afwezigheid van Jan Vertonghen worden opgeborgen.

Jantje zat in de tribune. Op het ene beeld amuseerde hij zich. Op het andere zat hij er gespannen bij. Op nog een beeld met pruillip. Het was niet de plaats waar je hem verwacht op de openingsspeeldag. Niet geblesseerd, maar toch niet in de selectie.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis