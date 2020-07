Vertonghen mysterieus over toekomst: “Er komt snel duidelijkheid. Ik heb iets in mijn hoofd” YP

29 juli 2020

11u39

Bron: talkSPORT 0 Premier League Jan Vertonghen is bij talkSPORT nog eens teruggekomen op zijn afscheid bij Tottenham Hotspur, maar het ging ook over zijn toekomst. En wat blijkt: er zou wel eens snel duidelijkheid kunnen komen over wie nu zijn nieuwe werkgever wordt.

Beginnen deed de 33-jarige Vertonghen met nogmaals een woordje van afscheid aan Tottenham. “Ik had een fantastische tijd bij de Spurs, ik maakte er heel veel vrienden. Ik leerde er ook heel veel dingen, misschien zelfs wel meer naast dan op het veld. Ik zal iedereen missen. Het was een geweldige rit die misschien nog langer had kunnen duren.”

“Als hij speelde, gaf hij alles. Als hij niet speelde, gaf hij nog alles. En wanneer hij geblesseerd was, had hij nog een toegevoegde waarde.” Het waren complimenten van coach Jose Mourinho, maar de Rode Duivel vond het maar normaal dat hij zich ondanks zijn statuut als invaller zo bleef opstellen. “Dat is mijn plicht tegenover de coach, mijn ploegmaats en de Spurs in het algemeen. Het was niet mijn beste seizoen en soms kan ik dan teleurgesteld zijn, maar het was mijn plicht om hard te trainen en mijn ploegmaats te respecteren. Ook al zat ik op de bank of speelde ik niet.”

Ook de toekomst van de linkspoot kwam tot slot ter sprake. “Er komt duidelijkheid, waarschijnlijk eerder vroeger dan later. Ik bekijk nu de opties en wil de juiste keuze maken. De transferperiode nu duurt langer dan die vorig jaar, dus er is tijd genoeg. Of ik in Engeland blijf? Dat hangt er vanaf. Ik heb iets in mijn hoofd, we zullen zien of dat effectief werkelijkheid wordt.”

