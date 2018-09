Vertonghen met lichte spierblessure uit voorzorg naar de kant gehaald. Rode Duivel onzeker voor Barcelona? MDB

29 september 2018

17u53 0 Huddersfield Town HUD HUD 0 einde 2 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Kan Pochettino woensdag op Vertonghen rekenen tegen Barcelona? Dat is de vraag nadat de Rode Duivel aan de rust op het veld van Huddersfield uit voorzorg met een lichte spierblessure naar de kant werd gehaald. Tottenham - met ook nog Moussa Dembélé en Toby Alderweireld in de basis) won wel van het Huddersfield van Laurent Depoitre: 0-2. Manchester City deed, zonder Vincent Kompany, hetzelfde tegen Brighton: 2-0.

Als een vlieg zat hij op zijn huid. Jan Vertonghen kreeg de opdracht om zijn landgenoot Laurent Depoitre onder de knoet te houden. Dat lukte ook aardig totdat de extra tijd van de eerste helft aan brak. Depoitre nam een voorzet bijzonder fraai meteen op de slof, maar zijn schicht spatte uit elkaar op de dwarsligger. De Spurs kwamen goed weg, maar Tottenham stond op dat moment wel al 0-2 voor. Eerst maakte Harry Kane een diepe bal van Alderweireld niet af, nadien was het wel prijs. De spits kopte een voorzet van Trippier uitstekend binnen. Niet veel later zette diezelfde Kane een lichte strafschop feilloos om.

Bleven tijdens de rust in de kleedkamer: Moussa Dembélé en Jan Vertonghen. Die laatste uit voorzorg, want de verdediger liep een lichte spierblessure op. Het valt dan ook nog af te wachten of Pochettino woensdag voor het treffen met Barcelona op Vertonghen kan rekenen in de Champions League. Hoe dan ook, Harry Winks en Victor Wanyama losten de Belgen af. Tottenham, dat de touwtjes strak in handen had, gaf na de pauze nog weinig tot niets weg. Al kreeg de ingevallen Isaac Mbenza wel nog een kans. Onze landgenoot vond echter doelman Paulo Gazzaniga op zijn weg. Het bleef dan ook bij 0-2.

Manchester City wint ook zonder Kompany van Brighton

Na zijn partij in de League Cup tegen Oxford United werd Vincent Kompany vandaag tegen Brighton & Hoe Albion gespaard. Dinsdag kruisen de Citizens namelijk al de degens met Hoffenheim in de Champions League. Veel werk moest Aymeric Laporte, de vervanger van ‘Vince the Prince’, echter niet opkappen. City nam de wedstrijd meteen in handen en moest gewoon wat geduld uitoefenen. Net voor het halfuur was het dan toch raar. Leroy Sané schotelde Raheem Sterling de 1-0 voor. Het was het 34ste doelpunt in de Premier League waar Sterling (22 goals en 12 assists) bij betrokken was sinds de start van vorig seizoen. Enkel Mo Salah (46) en Harry Kane (38) kunnen betere cijfers voorleggen.

Na de pauze deed Raheem Sterling er zelfs nog een assist bij. Al kwam het voorbereidende en fraaie werk dit keer wel van Sergio Agüero. De Argentijn schudde enkele tegenstanders van zich af om dan na een een-twee met Raheem Sterling de 2-0 in doel te deponeren. Klus geklaard. Guardiola en de zijnen kunnen met een goed gevoel afzakken naar Duitsland waar ze na de opdoffer tegen Lyon toch maar beter winnen in de Champions League.

Denis Odoi ongelukkig tegen Everton

Het werd niet de namiddag van Denis Odoi op Goodison Park. De verdediger van Fulham veroorzaakte (een lichte) strafschop met zijn duw op Calvert-Lewin. Gylfi Sigurdsson zorgde voor gerechtigheid en trapte de elfmeter tegen de lat. Niet veel later was het wel prijs voor de IJslander. Nadat Odoi een voorzet niet ver genoeg weg werkte, zette Sigurdsson zijn linker tegen het leer. Met een heerlijke krul wist hij dan toch te scoren. Everton drukte door zodat Cenk Tosun en opnieuw Sigurdsson de netten nog deden trillen: 3-0.

Kabasele in extremis onderuit op Arsenal

Christian Kabasele leek dan weer met Watford lange tijd op weg naar een punt op het veld van Arsenal. Totdat de 81ste minuut aanbrak. Craig Cathcart werkte het leer ongelukkig in eigen doel waarna Mesut Özil twee minuten later voor de 2-0 zorgde.

Wolverhampton wint zonder Dendoncker van Southampton

Bij Wolverhampton dan weer geen Leander Dendoncker. Nadat hij wel in actie kwam in de League Cup, zat de ex-speler van Anderlecht niet in de selectie. Straffer nog: coach Nuno Espirito Santo stelde voor de zevende opeenvolgende keer dezelfde elf namen op in de Premier League. Het is de derde ploeg ooit in de PL die dat doet. Toch was het een invaller die de ban brak. Ivan Cavaleiro scoorde al 94 seconden na zijn invalbeurt, Jonny Castro stelde met de 2-0 de zege van de 'Wolves' helemaal veilig.