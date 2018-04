Vertonghen haalt mes boven op scheenbeen Hazard: lief zijn ze niet voor mekaar Kristof Terreur in Londen

01 april 2018

19u17

Bron: HLNinEngeland 12 Premier League Lief zijn ze niet voor mekaar. De Londenderby was al een tijdje gespeeld toen een doorglijdende Jan Vertonghen zijn studs vol op het scheenbeen van Eden Hazard plantte. Een gemene tackle. Clubbelangen primeren nog altijd op die van het land: geen genade. Hazard kwam er met een paar markeringen op het been vanaf en met een knuffel na het eindsignaal losten beide Duivels het op. Vergeven en vergeten. Dele Alli duwde Chelsea met twee goals richting Europa League.

De hartslag van de bondscoach, als analist op de eerste rij van de perstribune, ging ongetwijfeld even de hoogte in. Eden Hazard schreeuwde het uit en tastte naar het linkerbeen. Hij klopte nog eens af. Pijn na een stevige charge van Jan Vertonghen – landgenoten gunnen mekaar weinig: de club gaat voor. SuperJan, een van de uitblinkers, haalde het mes boven. Herhalingen in slow-motion toonden de impact aan. Vertonghen ging voor de bal, maar nam een been mee. Een tackle waarvoor in elk ander land een kaart zou worden getrokken, maar in Engeland zijn ze wat milder. Het been van Hazard boog niet. Hij had het geluk dat zijn voet niet in het gras stond, anders was de schade ongetwijfeld erger geweest.

Aan een serieuze blessure ontsnapt dus. Na een minuutje kermen en verzorging kon hij trekkebenend weer het veld op. Hazard reageerde als een prof. Zonder woede, zonder revanchegevoelens. Na het laatste fluitsignaal stapte hij op Vertonghen af. Een knuffel volgde. Voetballers gaan doorgaans lichter om met zulke tackles dan supporters. Omdat zij weten dat het vaak om fracties van seconden gaat. Te vroeg, te laat. Bovendien is Hazard een van de meest vergevingsgezinde spelers – het leven is nog altijd mooi, zelfs met een bloeduitstorting op het been. Zonder te trekkebenen en met het duimpje omhoog verliet Hazard het stadion. Geen schade. (lees hieronder verder)

👍🏽 Thumb up, not limping, no signs of discomfort. Eden Hazard has just left Stamford Bridge. The tackle and no damage done. Vertonghen got a hug after the final whistle. #cfc pic.twitter.com/5MuBlQgjNy Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Chelsea-Tottenham was niet de match van Eden Hazard, nog minder die van Toby Alderweireld (niet eens in de kern bij Tottenham), de twee keepers (Lloris in de fout bij de opener van Morata, Caballero niet vrijuit bij die fantastische pegel van Eriksen) of van Mousa Dembélé - minder heersend dan gewoonlijk. Dele Alli schoot na rust de hoofdvogel af. Het straatjoch zette na zijn twee treffers treiterend het handje achter de oren - "Jouwen jullie me nog uit?". De heropstanding op Pasen na enkele moeilijke weken voor het talent. Dele’s basisplaats bij de Engelse nationale ploeg ligt in de balans, maar zijn trainer, Mauricio Pochettino, geeft hem wel de liefde en warmte die hij nodig heeft om te presteren. In tegenstelling tot Toby Alderweireld (lees hier meer) die hij anders behandelt. Die krijgt sinds januari de 'silent treatment' en heeft nog nauwelijks perspectief op speelminuten.

Een grotere zorg voor Roberto Martínez dan die ene tackle waar niks van zal blijven hangen. Met het oog op het WK heeft Alderweireld, die ook in de interland roestig oogde, dringend minuten nodig. Van Pochettino zal hij die niet krijgen.

Jan Vertonghen sticking some studs into Eden Hazard for Queen and country #WellInSon #GSTQ #CHETOT pic.twitter.com/5XswISxQsn Top Tackles(@ TopTackles) link