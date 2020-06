Vertonghen blijft nog maand langer bij Tottenham, Mourinho: “Dat toont zijn toewijding” Kristof Terreur

22 juni 2020

11u43 16 Premier League De handtekening staat er. Jan Vertonghen (33) heeft ingestemd met een tijdelijke contractverlenging bij Spurs. Hij voegt nog een extra maand toe aan zijn verblijf bij Spurs. José Mourinho benadrukt het belang van de verlenging: “We hebben iedereen nodig”.



Een officiële mededeling zat zondagavond nog niet in de pijplijn, maar maandagvoormiddag viel ze dan toch. José Mourinho krijgt vandaag de eer om toelichting te geven bij de beslissing van Vertonghen om een maand langer bij Spurs te blijven. Spelers met een aflopend contract kregen tot maandagavond de tijd om hun zegen te geven over een tijdelijke verlenging tot begin augustus door de coronamaatregelen. Vertonghen stemde pas in laatste instantie in.

Een langere verbintenis zit er voorlopig niet in. Zijn avontuur in Londen zit er straks na acht jaar op, verzekeren ze bij Tottenham.

“Jan is een fantastische gast, een fantastische prof”, zei Mourinho vrijdag. “Hij houdt van deze club, hij respecteert deze club. Daar bestaat geen twijfel over. Ik wil hem minstens tot het eind van het seizoen bij ons. Hij is hier om ons te helpen. Ik vertrouw hem volledig.”

Italië? Spanje?

Over interesse heeft Vertonghen niet te klagen. Lijntjes liggen uit. AS Roma heeft hem op de lijst als het geen vergelijk vindt over Chris Smalling, momenteel gehuurd van Man United. Ook andere clubs in Italië bestuderen het dossier-Vertonghen. In Spanje is hij ook bij verscheidene ploegen aangeboden. De Rode Duivel wil liefst Europees spelen, in een toffe stad, in een competitieve om­geving. Hij voelt dat hij nog een aantal goeie jaren in zijn lichaam heeft.

We can confirm that @JanVertonghen and @Vorm_Official have agreed to extend their existing contracts with the Club until the end of the 2019/20 season.#THFC ⚪️ #COYS Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link