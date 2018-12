Verrassing op Wembley: Dendoncker krijgt eerste basisplaats in Premier League en ziet hoe zijn team achterstand hélemaal ombuigt MH

29 december 2018

17u52 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 1 einde 3 WOL WOL Wolverhampton Wanderers Premier League In Liverpool en Manchester zagen ze het graag gebeuren. Tegen Wolverhampton, waar Leander Dendoncker zijn eerste basisplek kreeg, gaf Tottenham na rust een voorsprong hélemaal uit handen (1-3). De Wolves roepen de zegereeks van de Spurs een halt toe.

Eindelijk. De langverwachte eerste basisplaats in de Premier League was vandaag een feit voor Leander Dendoncker. Op Wembley dan nog. Zijn team bleek voor rust wel een maatje te klein voor de Spurs, doch zal hij zijn debuut niet snel vergeten. Al na vijf minuten lag de Belg met een pijnlijk grimas tegen de vlakte. Na een botsing met de bonkige Sissoko kreeg hij verzorging toegediend. Gelukkige krabbelde hij al gauw weer overeind. Gaandeweg groeide Dendoncker in de eerste helft. Sober, maar goed in de recuperatie en de passing. Halfweg de eerste periode had Kane -who else- er met zijn dertiende van het seizoen 1-0 van gemaakt. Een pareltje met links, droogjes in de verste bovenhoek.

Gezapig tempo in de beginfase na rust. Tottenham, waar Alderweireld alweer een secure match speelde, wiegde zichzelf in slaap en kreeg aanvallend amper nog iets klaar. Niet dat de Wolves vaak voor dreiging zorgden, maar de bezoekers mochten blijven hopen een punt. Het werden er uiteindelijk zelfs drie. Twintig minuten voor affluiten buffelde Boly op hoekschop de gelijkmaker in doel, waarna de mannen van Pochettino compleet kopje onder gingen. De plaatsbal van Jiménez paste precies in de korte hoek (83’). Even later (87’) zorgde invaller Helder Costa zelfs nog voor 1-3. Verrassing van jewelste. Geen 18 op 18 voor Tottenham, dat Liverpool straks kan zien uitlopen tot negen punten.