Verrassing in Engeland: rode lantaarn Watford legt Man United over de knie, De Gea flatert

22 december 2019

17u18

Bron: Belga 0 Premier League Op de achttiende speeldag van de Premier League heeft Watford met 2-0 gewonnen van Manchester United. Christian Kabasele speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.

In de eerste helft viel er maar één kans te noteren voor Man United. Martial speelde Lingard aan, die over het doel schoot. Vijf minuten in de tweede helft kreeg Watford een vrije trap. Hughes bracht de bal voor, Kabasele klom het hoogst en kopte naar de vrijstaande Sarr. Sarr (50.) trapte, met dank aan een flaterende De Gea, de thuisploeg vervolgens op voorsprong.

Je handschoenen voor de wedstrijd insmeren met bruine zeep is nooit een goed idee... 😳🙈 pic.twitter.com/K1sIkh9Yea Play Sports(@ playsports) link

Nog geen vijf minuten later beging Wan Bissaka een penaltyfout op Sarr. Troy Deeney (54.) maakte vanop de stip zijn eerste van het seizoen. Paul Pogba verving na een uur spelen Jesse Lingard. Het zijn de eerste speelminuten voor de Fransman na de topper tegen Arsenal eind september. Manchester United, de tegenstander van Club in de Europa League, zakt naar de achtste plaats in de stand. Watford blijft laatste.