Verliespartij Manchester City met 5,7 miljoen kijkers best bekeken Premier League-match aller tijden

06 juli 2020

17u19

Bron: BBC 0 Premier League Het was dan wel geen succes voor Manchester City, toch is het bezoek van Kevin De Bruyne en co dit weekend aan Southampton de best bekeken Premier League-match aller tijden. Zo’n 5,7 miljoen kijkers zagen City met 1-0 verliezen van de thuisploeg.

Geen zoveelste masterclass van KDB, wel een goal van Che Adams in de zestiende minuut. Veel lekkers kregen de tv-kijkers zondagavond niet op hun bord in het duel tussen Southampton en Manchester City. Hadden De Bruyne en co geweten dat ze zo massaal bekeken werden, dan hadden ze misschien wel een tandje bijgestoken.

Het duel tussen Southampton en City werd door niet minder dan 5,7 miljoen tv-kijkers bekeken. De match is daarmee de best bekeken wedstrijd uit de geschiedenis van de Premier League. De reden: na de coronabreak wordt een deel van de wedstrijden door openbare omroep BBC uitgezonden.

In het verleden werden Premier League-wedstrijden zelden of nooit uitgezonden op een open kanaal. Nu de matchen niet meer op een betaalzender te zien zijn, gaan de kijkcijfers uiteraard de hoogte in. Ter referentie: in Groot-Brittannië leven naar schatting iets meer dan 57 miljoen mensen.

