Verdedigen? Overrated. Liverpool krijgt pak rammel op het veld van Aston Villa: 7-2! KTH

04 oktober 2020

22u14 0 Premier League Zes tegengoals voor Man United , zeven voor Liverpool. Oplawaai voor de kampioen op Villa Park. De Premier League heeft een verrassende eerste en tweede na vier speeldagen. Cazoo boven: Everton is de ongeslagen leider, Aston Villa de lachende achtervolger. Wereld op zijn kop. En ongeziene pandoeringen voor twee giganten op eenzelfde dag.

En of ze @Alissonbecker missen bij @LFC! :sweat_smile: pic.twitter.com/WG6Gs5KGk6 Play Sports(@ playsports) link

Vergeet de vijf goals van Leicester City bij Manchester City vorige week. Hold my beer. Eerst walste Tottenham verrassend over Man United op Old Trafford - 1-6-zege. Aston Villa, dat vorig jaar nipt in de Premier League bleef, deed nog straffer: 7-2 tegen de kampioen. Ollie Watkins, Jack Grealish, Ross Barkley en Trezeguet (ex-Anderlecht, ex-Moeskroen) als de helden van de dag. Een historische zondag ook. Nooit kregen de twee grootste clubs in Engeland op dezelfde dag zo’n pak slaag.

Bij Cazoo, een bedrijf dat tweedehandswagens verkoopt, lachen ze in hun vuistje. Ze staan op één en twee in de Premier League. Everton ais de ongeslagen leider, Aston Villa in zijn spoor. Beiden delen ze Cazoo als hoofdsponsor. Bij Everton heten de sterren James Rodriguez, Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, Lucas Digne en coach Carlo Ancelotti. Twee traditieclubs laten eindelijk nog eens van zich horen. Mooi.

Liverpool, zonder Sadio Mané en Alisson, blunderde defensief. Een rode draad in de Premier League anno 2020-2021. Zijn hoge lijn en de risico’s. Ook The Reds zijn niet onklopbaar. Tegenstanders ruiken bloed. Liverpool is de eerste kampioen sinds 1953 (toen Arsenal) die zeven tegengoals slikt.

In het slot kwam Villa zelfs nog dicht bij een achtste.

Verdedigen? Overrated.