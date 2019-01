Verbaasde Pep Guardiola moet uitleggen waarom Kevin De Bruyne na wissel meteen naar binnen stormde: “Geen nieuwe blessure” KTH

10 januari 2019

10u10

Bron: Het Laatste Nieuws 0

Zijn verbaasde coach moest het uitleggen. Geen handjeklap met de stafleden of ploegmaats voor de bank. Na zijn vervanging door Phil Foden, op het uur tegen derdeklasser Burton Albion, verdween Kevin De Bruyne (27) recht de tunnel in. Geërgerde blik. Iets wat niet onopgemerkt voorbij ging in het Etihad-Stadion. Boos omdat hij graag wat langer had gespeeld? Of toch een nieuwe blessure?

Een oprecht verraste Pep Guardiola: “Voor zover ik weet is er geen probleem. Phil is uitstekend bezig. Dus ik wou hem nog een half uur laten spelen.” De Bruyne voelt zich fysiek beter sinds zijn comeback en is het type dat graag elke wedstrijd speelt. Zeker als hij zich amuseert en het tempo niet moordend is, zoals gisteren. City boekte een van zijn grootste zeges ooit in de halve finale van de Carabao Cup. Doelpuntenfestival (9-0). De terugmatch is overbodig. De kampioen speelde met derdeklasser Burton: 9-0. Gabriel Jesus legde er vier in het mandje. Een klassenverschil, maar niet zo groot als de kostprijs van beide kernen: 600 miljoen euro versus 1 miljoen.

De Bruyne (27) scoorde zelfs zijn eerste in Engelse loondienst met het hoofd, nog maar zijn tweede ooit - na een kopbalgoal met Wolfsburg tegen Hoffenheim in 2015. De ideale match om ritme op te doen na maanden blessureleed. De eerste keer sinds zijn comeback dat hij twee keer op rij mag starten. Vincent Kompany zat warm ingeduffeld in de tribune. Hij was niet wedstrijdfit.