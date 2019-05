Van zijn eerste goal in het Regenboogstadion tot dé held in het Parc des Princes: 10 jaar Lukaku in 10 momenten TV

24 mei 2019

16u46 0 Premier League Romelu Lukaku is vandaag tien jaar actief op het hoogste niveau. De Rode Duivel debuteerde op z'n 16de in een kolkend Sclessin tijdens de testwedstrijden in 2009 onder Ariël Jacobs. “Als ik had geweten tot waartoe hij allemaal in staat was, liet ik hem tien minuten eerder opdraven”, zei de toenmalige coach aan Romelu Lukaku is vandaag tien jaar actief op het hoogste niveau. De Rode Duivel debuteerde op z'n 16de in een kolkend Sclessin tijdens de testwedstrijden in 2009 onder Ariël Jacobs. “Als ik had geweten tot waartoe hij allemaal in staat was, liet ik hem tien minuten eerder opdraven”, zei de toenmalige coach aan onze krant . Momenteel is ‘Big Rom’ bij Man United in de Premier League actief. Herbeleef tien jaar Lukaku in tien momenten.

22 augustus 2009: Eerste doelpunt op bezoek bij Zulte Waregem

Op aangeven van Mbark Boussoufa scoorde Lukaku in het Regenboogstadion in de 89ste minuut zijn eerste treffer in de Jupiler Pro League (0-2). Het begin van een mooi verhaal, want de spits zou uiteindelijk bij paars-wit in 98 officiële wedstrijden niet minder dan 41 doelpunten en 18 assists op zijn naam zetten. Toch duurde het nog een maand vooraleer hij in de basis mocht starten tegen Gent. Lukaku werd finaal topschutter met vijftien doelpunten én hij werd meteen kampioen.

19/08/2009: Jonge Lukaku proeft voor het eerst van Europees voetbal

Tegen Olympique Lyon mocht Lukaku twintig minuten voor tijd invallen voor Tom De Sutter. Maar potten breken, kon hij niet. Anderlecht stond al 5-1 achter op dat moment. Omdat ook de terugwedstrijd met 1-3 werd verloren, belandde paars-wit in de Europa League. Daar werkte het wel een goede campagne af. Lukaku lukte twee goals op de laatste speeldag van de groepsfase bij Ajax (1-3), waardoor Anderlecht zich plaatste voor de volgende ronde. Hij maakte uiteindelijk vier doelpunten en werd daardoor na Nii Lamptey -toen ook bij Anderlecht (1991)- en Niklas Bärkroth de jongste doelpuntenmaker in een Europese competitie.

6 augustus 2011: Droomtransfer naar Chelsea

Na maanden van geruchten was het eindelijk zover: Lukaku kon zijn droom gaan waarmaken bij Chelsea, de club waar hij van kinds af aan al fan van was. “Wanneer ik daar mag spelen, zal dat de enige keer zijn dat ze me thuis zien wenen”, verklaarde hij eerder. Maar het werd geen droomhuwelijk tussen Lukaku en ‘The Blues’. Tijdens de Europese Supercup in 2013 miste hij de beslissende penalty, waardoor Bayern München zegevierde.

18 augustus 2012: Openingsgoal in Premier League

Bij Chelsea werd het niet wat iedereen van hem verwachtte, dus moest de negentienjarige Lukaku een stap terugzetten. Hij ging op uitleenbasis aan de slag bij West Bromwich Albion. Daar vond Lukaku opnieuw de weg naar doel . Bij zijn debuut tegen Liverpool scoorde hij de laatste treffer in de 3-0-zege. Ook in de terugronde scoorde hij tegen ‘The Reds’ op Anfield (0-2). Met een sensationele hattrick tegen Manchester United sloot hij de competitie op gepaste wijze: ‘t werd 5-5.

11 oktober 2013: Goals tegen Kroatië

Net voor het weekend inging, was het hele land in spanning. In elke stad, gemeente of dorp stond wel ergens een groot scherm opgesteld. Cafés zaten overvol. De Rode Duivels trokken naar Zagreb om er Kroatië te bekampen - bij winst waren de Belgen verzekerd van een eerste groot toernooi in twaalf jaar. Dankzij twee goals van Romelu Lukaku voor rust was het WK in Brazilië (2014) een feit.

4 februari 2017: Ene clubrecord na het andere bij Everton

Er waren amper dertig seconden afgetrapt of Lukaku trapte de bal al voorbij Artur Boruc. Het was het snelste doelpunt voor ‘The Toffees’ ooit in de Premier League en het begin van een echte doelpuntenkermis. Lukaku zou nog drie keer het net doen trillen tegen Bournemouth in een wedstrijd die op 6-3 eindigde. Nadien brak Lukaku meer records bij de blauwhemden uit Liverpool. Met acht goals spant hij nog steeds de kroon als Europees topscorer van de club én hij scoorde in de periode (tussen 02/01 en 15/04) acht Premier League-thuismatchen op rij. Dat deed niemand in een shirt van Everton hem voor.

10 juli 2017: Terugkeer naar Engelse topclub

Jose Mourinho kende Lukaku nog van zijn eerdere periode bij Chelsea en was enthousiast wanneer hij de goalgetter naar Manchester kon halen. “Romelu past perfect in het profiel van de club, hij heeft een grote persoonlijkheid en is een grote speler. Bij ons kan hij zich verder ontwikkelen. Hij zal een echte meerwaarde zijn in de kern die hem nu al welkom wenst. Ik kijk ernaar uit om met hem aan de slag te gaan.”

Mourinho on Lukaku: "He's coming here in the right moment of his career. He's still young but he has years of Premier League experience." pic.twitter.com/1JYmnIK3UM Manchester United(@ ManUtd) link

30 december 2017: Bewusteloos op de mat

De anders zo stevige spits bleef in de achtste minuut tegen Southampton even bewusteloos op de grond liggen na een kopduel met Wesley Hoedt. Het spel werd vijf minuten stilgelegd, terwijl Lukaku verzorging kreeg van de medische staf. Het zag er nog ernstiger uit toen Lukaku werd weggedragen op een brancard met een nekbrace om en tegelijkertijd zuurstof kreeg toegediend.

Laten we hopen dat dit meevalt voor @RomeluLukaku9! 🙏🕯 pic.twitter.com/Av0V1K9OIn Play Sports(@ playsports) link

2 april 2018: 100ste doelpunt in de Premier League

Na vijf minuten spelen tegen Swansea lukte Lukaku zijn 100ste doelpunt in de Premier League én zette hij zijn team op weg naar de overwinning (2-0). Hij is zo de 28ste speler die deze mijlpaal kon bereiken. Met zijn 24 jaar en 322 dagen was hij de jongste overzeese speler die erin slaagde honderd keer te scoren in de hoogste Engelse voetbalcompetitie.

6 maart 2019: Koning in het Parc des Princes

In de zestiende finales van de Champions League ontmoette Manchester United Paris Saint-Germain. In de heenronde was PSG met 0-2 te sterk voor United, dus leek PSG de klus simpel te klaren in Parijs. Maar dat was buiten Lukaku gerekend, die na twee minuten zijn team op voorsprong bracht. Tien minuten later hingen de bordjes alweer gelijk, maar onze landgenoot trof nog een tweede keer raak voor rust. Uiteindelijk zette Marcus Rashford nog een penalty in de absolute slotfase om, waardoor ‘The Red Devils’ zich plaatsten voor de kwartfinales van het kampioenenbal.

Exact 1⃣0⃣(!) jaar geleden maakte @RomeluLukaku9 z'n profdebuut! 😮 #DagOpDag pic.twitter.com/TOaSXkQJCh Play Sports(@ playsports) link