Van ruzie met Vercauteren tot verstoppertje in wasmand: de meest memorabele fratsen van José Mourinho NVE

20 november 2019

14u59 0 Premier League Spektakel verzekerd met José Mourinho. De nieuwe coach van Tottenham stak de afgelopen jaren al heel wat fratsen uit bij Chelsea en Manchester United. Een overzicht van wat de Spurs mogelijk te wachten staat.

Eeuwige vete met Wenger

Mourinho en Arsène Wenger zijn nooit de beste vrienden geweest. De voormalige trainer van Arsenal wist gedurende zijn carrière slechts twee van de achttien keer te winnen van de Portugees. Beide coaches kwamen elkaar sinds 2004 regelmatig tegen in de Premier League, en pas na dertien pogingen wist Wenger een eerste keer te winnen. Het leidde tot enkele verhitte discussies tussen beiden. “Acht jaar zonder trofeeën, dat is falen. Hij is een specialist in falen”, vertelde Mourinho over de Fransman. De ruzie ontaardde al helemaal toen beide heren elkaar opzochten langs de zijlijn tijdens een wedstrijd in 2014, en Wenger de Portugees een duw gaf. De Fransman weigerde zich achteraf te verontschuldigen.

Ruzie met de Chelsea-dokter

Tijdens zijn tijd bij Chelsea werkte Mourinho samen met Eva Carneiro, de teamdokter van het eerste elftal. In de wedstrijd tegen Swansea liep Carneiro het veld op om Eden Hazard te verzorgen, waardoor Chelsea tijdelijk met negen mensen verder moest spelen (Thibaut Courtois had eerder die wedstrijd rood gepakt). Mourinho was razend en riep “dochter van een hoer” richting Carneiro. Na de wedstrijd noemde hij de actie “impulsief en naïef”. Carneiro verloor haar plek op de bank bij Chelsea en werd later zelfs ontslagen. The Special One gaf als excuus dat hij vaker mensen zo noemt op training en tijdens wedstrijden, en dat het niet seksistisch bedoeld was.

Opgepast met drinkbussen

José en drinkbussen: het is niet de beste combinatie. In 2016 stuurde de scheidsrechter hem naar de tribune en kreeg hij nog één extra wedstrijd schorsing omdat hij uit frustratie een drinkbus wegtrapte die langs de zijlijn stond. In 2018 flikte de Portugees het opnieuw. Na het doelpunt van Marouane Fellaini in de blessuretijd van het Champions League-duel tegen Young Boys Bern gooide hij een hele bak met drinkbussen op de grond. Hiervoor werd The Special One echter niet gestraft.

In de wasmand

In 2005 speelde Chelsea in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München. Mourinho was geschorst voor de wedstrijd in Londen, en mocht dus geen contact hebben met zijn staf of team. Jaren later heeft hij echter toegegeven dat hij uren voor de wedstrijd al in de kleedkamer aanwezig was en daar toch zijn team heeft toegesproken. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd verstopte hij zich in een wasmand en reed een staflid met hem naar buiten, zodat niemand hem zou zien. Chelsea won de wedstrijd met 4-2.

Conflict met Vercauteren en co

Na een wedstrijd tegen Anderlecht in 2005 gaf Mourinho kritiek op de verdedigende speelstijl van Anderlecht. “Anderlecht kwam niet op onze helft. In de tweede helft hebben wij op hen gewacht, maar ze kwamen niet.” Roger Vanden Stock kon de uithaal niet appreciëren: “Ik vind het laag bij de grond. Maar ja, hij denkt dat hij het voetbal heeft uitgevonden.” Ook Frank Vercauteren reageerde op de Portugees. “Hij probeert de illusie te scheppen dat Anderlecht Chelsea had kunnen pakken door ze met open vizier tegemoet te treden. Denkt hij dat ik achterlijk ben? Het steekt Mourinho dat zijn wereldploeg in de problemen dreigt te komen tegen een klein clubje als Anderlecht.”

Aanvaring met Vertonghen

Bij Tottenham wordt Mourinho coach van Belgen Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Naar die laatste heeft de Portugees in het verleden al kritiek geuit. Hij noemde Vertonghen een speler die zijn tegenstander graag kaarten aansmeert. Hij heeft het daarmee over het incident tussen Fernando Torres en Vertonghen in de derby tussen Chelsea en Tottenham in 2013. Jan ging neer nadat Torres hem naar het gezicht greep, Mourinho vond dat er geen contact was. “Deze speler is een fantastische voetballer, maar hij is ook ‘a special guy’”, besloot de Portugees. Nu de twee dezelfde clubkleuren verdedigen zal Mourinho de speelstijl van Vertonghen wel minder erg vinden.

Zijn lichaam, mijn hersenen

Luke Shaw maakte na drie maanden blessureleed zijn comeback bij Manchester United tegen Everton. Hij lokte in de extra tijd een penalty uit, waardoor United nog een punt uit de brand sleepte. Mourinho had lovende woorden over de fysieke en technische kwaliteiten van zijn linksachter, maar zei ook dat hij meer moet nadenken. “Hij gebruikte zijn lichaam, maar met mijn hersenen. Hij stond vlak voor me, en ik maakte elke beslissing voor hem. 21 jaar, dat is oud genoeg om het beter te begrijpen.”