Van een opvallend snelle revalidatie gesproken: Everton-middenvelder André Gomes amper vier maanden na horrorblessure opnieuw speelklaar CPG

19 februari 2020

17u10

Bron: Independent 0 Voetbal Na de vreselijke blessure die André Gomes begin november in de wedstrijd tegen Tottenham opliep, kan de 26-jarige Portugees dit weekend tegen Arsenal verrassend snel opnieuw zijn wederoptreden maken.

De verwachtingen na de drieste tackle van Tottenham-aanvaller Heung-min Son op André Gomes waren niet gunstig. De middenvelder van Everton liep een fractuur in de rechter enkel op en leek dit seizoen niet meer in actie te zullen komen. Gomes herstelde na zijn operatie weliswaar verrassend snel en goed van zijn blessure.

Eind januari - amper tweeënhalve maand nadat hij zijn gruwelijke blessure opliep - was de Portugese international alweer gedeeltelijk terug te zien op het trainingsveld van The Toffees. Vorige weekend maakte hij in een oefenpartij achter gesloten deuren zelfs zijn wederoptreden op het veld.

Gomes is na een kleine vier maanden nu ook klaar om zijn opwachting te maken bij de eerste ploeg van Everton. De club uit Liverpool speelt zondag op het veld van Arsenal. Volgens trainer Carlo Ancelotti is zijn speler klaar om opnieuw ingezet te worden. “Ik heb er een goed oog in. Gomes ondervindt weinig tot geen last meer van zijn blessure. Als hijzelf aangeeft klaar te zijn om opnieuw mee te spelen, dan zal ik niet twijfelen om hem tegen Arsenal te brengen.”