Van de regering mag het: Premier League kan in theorie weer vanaf 1 juni ODBS/KTH

11 mei 2020

15u15 1 Premier League De Britse regering heeft haar voorwaardelijke fiat gegeven om de Premier League vanaf 1 juni opnieuw van start te laten gaan. Eerder was er al een engagement uitgesproken voor een herstart op 12 juni, waarbij er gespeeld zou worden op neutraal terrein achter gesloten deuren. Als nu de clubs er nog uitraken, staat niets de hervatting nog in de weg.

Het was alleen nog wachten op het akkoord van de regering, dat een uitvoerig protocol heeft opgesteld waaraan de clubs zich moeten houden (bekijk dat HIER). Dat is er nu, zij het pas als de clubs zich effectief ook aan die voorwaarden houden. Maar het ziet er dus steeds meer naar uit dat de Premier League na de Bundesliga, die zaterdag start, de tweede Europese topcompetitie wordt die herstart. Vooral (de rode kant van) Liverpool zal daar blij mee zijn. De ‘Reds’ stonden klaar om hun eerste landstitel sinds 1990 te vieren. Het feest zal een pak minder uitbundig worden, het prestige niet.

Het fiat van de regering, onder voorwaarden, behoort tot de tweede stap van vijf om Engeland uit de lockdown te halen, waarbij er ook meer kinderen naar school mogen en niet-essentiële winkels weer open kunnen, net zoals het openbaar vervoer herstart wordt. Maar de herstart van de Premier League zorgt voor -veel- problemen tussen vooral de grote en kleine clubs. Die laatste hopen dat er dit seizoen geen clubs zakken en halen aan dat, als er op neutraal terrein gespeeld wordt, het thuisvoordeel in de degradatiestrijd cruciaal kan zijn. Brighton, Aston Villa en Watford lieten zich al horen.

Bovendien zijn er ook spelers die zich al publiekelijk gekant hebben tegen een herstart, zoals Sergio Agüero of Antonio Rudiger. De spits van Man City en verdediger van Chelsea zeggen dat ze nog te veel schrik hebben om weer een echte match te spelen. Gisteren testte ook een derde speler van Brighton positief op Covid-19. De twintig clubs bespraken de herstart vandaag in een videoconferentie. Maar zonder enig tastbaar resultaat. Nog steeds is er geen akkoord over een agenda of stadions. De coronapandemie zorgde al voor 30.000 doden in Engeland.

Lees ook: Ruzie tussen grote en kleine clubs in de Premier League over herstart competitie: ‘Project Restart’ wordt ‘Project Fear’ (+)