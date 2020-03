Van de fitness tot een opmerkelijke assistent: ook City-spelers houden zich thuis fit Redactie

19 maart 2020

Nu ook de Premier League minstens tot en met 30 april stilligt, moeten ook de spelers van Manchester City zich thuis zien bezig te houden. De conditie onderhouden is het allerbelangrijkste, in de hoop de competitie in mei te kunnen hervatten. En elke Citizen doet dat op zijn manier. Gabriel Jesus leeft zich in de tuin uit, terwijl David Silva een wel heel opmerkelijke trainingsassistent heeft.