Vader Thierry bevestigt: "Eden heeft contractverlenging geweigerd omdat hij zichzelf bij Real ziet voetballen" Kristof Terreur in Engeland

09u34

Bron: HLNinEngeland / Le Soir 254 Action Images via Reuters Premier League Zoals Het Laatste Nieuws vorige week al schreef, houdt Eden Hazard de boot af. Voorlopig weigert hij een nieuw lucratief contract te tekenen bij Chelsea. A ls hij ooit voor droomclub Real Madrid wil spelen, is komende zomer zijn laatste kans. Dat bevestigt vader Thierry in Le Soir: "Hij heeft een contractverlenging naast zich neergelegd, omdat hij graag ooit voor Real zou spelen. Maar op dit moment is er geen contact".

Bij Chelsea zitten ze met schrik. In de gesprekken met Eden Hazard en zijn entourage heeft CEO Marina Granovskaia gevoeld dat zijn smaakmaker nog altijd droomt van Real Madrid. Liefde die hij nooit heeft weggestoken. "Iedereen kent mijn bewondering voor Real", zei hij onlangs nog. Hazard ligt op Stamford Bridge nog tweeënhalf jaar onder contract, maar de club wil die overeenkomst zo snel mogelijk openbreken. Ze is bereid ver te gaan. Chelsea wil hem de bestbetaalde speler in de Premier League maken met een loon van meer dan 300.000 euro per week.

Alleen: voorlopig wil Hazard niet bijtekenen. Hij houdt al een tijdje alle opties open. Straks wordt hij 27. Als hij ooit voor Real wil spelen, is het nu of nooit. "Wat ik op dit moment kan bevestigen, is dat Eden een contractverlenging heeft geweigerd", vertelt vader Thierry in Le Soir. "Om, in het geval Real zich meldt, op die kar te springen. Want Eden ziet zichzelf daar wel voetballen. Toch, op dit moment, is er geen enkel contact met Real. Eden is maar een van de drie partijen."

EPA

Chelsea is voorlopig niet geneigd zijn sterkhouder straks te verkopen. En bij Real Madrid is hij op dit moment geen prioriteit. Veel hangt af van het feit of Zinedine Zidane volgend seizoen nog trainer is op Bernabeu. Hazard heeft nooit weggestoken dat hij graag eens onder zijn grote idool zou spelen. En de liefde is wederzijds. Vorig jaar in november voerde Real CEO José Ángel Sánchez in een Brussels hotel verkennende gesprekken met Hazard. Uiteindelijk drukte Real nooit een transfer door. Omdat de Koninklijke andere prioriteiten had en Hazard aan het eind van het seizoen zijn enkel brak. Sowieso zal Real plaats moeten maken voor Hazard. Het zal Cristiano Ronaldo of Gareth Bale eerst elders moeten slijten.

EPA