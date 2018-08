Vaarwel droomtransfer: Hazard niet naar Real door onwrikbare houding Chelsea KTH

06 augustus 2018

06u18 2 Premier League Dag vakantie, dag droomtransfer. Eden Hazard (27) meldt zich vanmiddag weer gewoon in Londen, uitgerust doch ontgoocheld. Chelsea toonde zich op geen enkel moment bereid mee te werken aan een overgang naar Real Madrid. Gentleman Hazard wil niks forceren. Dat wordt nog een jaartje Stamford Bridge.

Zondag werd dus maandag. Een dagje extra om de teleurstelling van zich af te zetten. Maurizio Sarri, coach van Chelsea, wist goed wat hij deed toen Eden Hazard hem vorige donderdag plots opbelde. Of hij permissie kreeg om 24 uur later terug te keren uit vakantie? Sarri stemde in. Emotioneel een intelligente zet. Over Hazards toekomst repten de twee amper een woord. Hoefde niet eens. Uit het beleefde telefoontje kon de Italiaan opmaken dat zijn sterspeler, every inch a gentleman, goede intenties had. Vanuit zijn bestuurskamer had Sarri bovendien al een tijdje de garantie gekregen dat Hazard niet zou worden verkocht. Ondanks de concrete interesse van Real Madrid, dat meerdere keren aan de lijn hing bij zijn adviseurs en bij Chelseas CEO Marina Granovskaia.

