UPDATE: Romelu Lukaku op draagberrie en met zuurstofmasker afgevoerd na vreselijke botsing, maar hoofdblessure lijkt mee te vallen Kristof Terreur in Engeland

19u05

Bron: HLNinEngeland 802 Photo News Premier League Minutenlang lag het spel stil. Goed zag het er niet uit. Op de draagberrie en met zuurstofmasker op de mond verliet Romelu Lukaku het veld na een vreselijke botsing met Southamptonspeler Wesley Hoedt die hem vol op het achterhoofd raakte. Lukaku wordt op Old Trafford verzorgd, niet in het ziekenhuis. Volgens de eerste diagnoses valt zijn hoofdblessure mee, maar meer nieuws geven de Mancunians niet. "Slecht nieuws arriveert normaal onmiddellijk", zei José Mourinho. "En dat was nu niet het geval." Lukaku is minstens een week out.

Op een update van zijn precieze toestand is het wachten tot na de laatste onderzoeken. Aan de rust was Lukaku nog altijd op Old Trafford: hij werd niet meteen naar het ziekenhuis afgevoerd, maar verder behandeld op de club. Sowieso moet hij de komende zes dagen aan de kant blijven. Dat schrijft het nieuwe protocol over hoofdblessures voor. Lukaku heeft wellicht een serieuze hersenschudding. "Ik kan geen update geven", zei José Mourinho. "Maar wanneer het slecht nieuws is, arriveert dat normaal gezien onmiddellijk. En dat is niet het geval. Maar als je de manier bekijkt waarop hij het veld verlaat, dan hoef je geen twee keer na te denken om een knoop door te hakken. Het zal niet alleen een probleem voor vandaag zijn, maar ook voor de komende twee matchen. Dat kan ik je verzekeren."

Op het eerste zicht zag de kwetsuur er nochtans zorgelijk uit. Zo gaat dat altijd met botsingen hoofd tegen hoofd - in een kopduel raakte Hoedt hem vol op het achterhoofd. Lukaku ging neer, greep in eerste instantie naar zijn hoofd, maar bleef nadien roerloos liggen. Een bezorgde Jose Mourinho ijsbeerde voor zijn bank. Ploegmaats keken toe hoe de dokters zich over hem ontfermden. De ogen van Lukaku bleven op de close-ups dicht. De lippen leken te bewegen - hij was bij bewustzijn. Na minutenlang verzorging en met het zuurstofmasker op de mond - standaard bij zware blessure - werd Lukaku van het veld gedragen. De match was nog geen kwartier ver. De Duivel had vroeg een unieke kopkans gemist. Zonder Lukaku morste United opnieuw met punten: een doelpuntenloos gelijkspel tegen Southampton. De derde puntendeling op rij.

Jose Mourinho on Lukaku: "I don't know. I know that normally bad, bad news arrives immediately. Bad news didn't arrive. I think that there's a problem for the next two matches. For sure." #mufc

Met de vervanging van Lukaku kwam er een eind aan zijn reeks. Tot vandaag had Lukaku alle minuten gespeeld in de Premier League. De vermoeidheid zat in hoofd en benen. Dat klaagde Mourinho gisteren aan, maar rust gunnen kon hij hem niet. Ook omdat Zlatan, niet eens in de kern, opnieuw een maand aan de kant staat. “De mensen moeten Romelu niet dankbaar zijn, maar ik ben dat wel", zei Mourinho vrijdag. "Hij heeft 20 wedstrijden op rij 90 minuten gespeeld. Dat is ongelooflijk. Voor elke speler. Een verdediger of defensieve middenvelder kan zijn energie nog controleren. Een spits minder. Daarom ben ik hem dankbaar."

"Is hij ongelukkig in de eigen zestien? Ja, hij was in beeld, maar niet direct. Dat is het gevolg van een speler die dringend aan rust toe is. Maar de jongen doet het fantastisch. Voor mij en voor het team. Ik heb geen aanmerkingen. Ik kan hem niet laten rusten. De jongen is moe. Fysiek is hij een monster, maar hij is geen machine. Hij voelt de tol. Zlatan is pas terug na een zware blessure. Het is niet makkelijk. Als het ons toelaat, kunnen we beiden uitspelen, maar we hebben beiden aan hun beste niveau nodig."

Laten we hopen dat dit meevalt voor @RomeluLukaku9! 🙏🕯

Solid team performance! Proud we sticked together and grab a point against a strong side. Shout out to the fans who travelled to Manchester today👊🏼🔴⚪️ Hope @RomeluLukaku9 gets well soon🤞🏼#SaintsFC #WeMarchOn #MUNSOU

