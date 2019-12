United vloert City in ‘Manchester derby’, De Bruyne & co tellen al 14 punten minder dan leider Liverpool YP/KTH

07 december 2019

20u22 0 Manchester City MCI MCI 1 einde 2 MUN MUN Manchester United Premier League Sir Alex Ferguson lachte. Ole Gunnar Solskjaer triomfeerde. Krediet gekocht. Omschakelingskampioen Manchester United legde in de stadsderby City over de knie. Dodelijke cocktail van snelheid en opportunisme. United greep de kansen, City niet. Liverpool lijkt lachend naar de titel te cruisen.

Een verrassing? Bwa. Manchester United won dit seizoen twee maal van Chelsea - een keer in de League Cup. Verkocht Tottenham een tik. Klopte Leicester, de verrassende nummer twee in de Premier League. Slaagde er als enige in om ongeslagen leider Liverpool twee punten af te snoepen. En zaterdagavond triomfeerde United bij uittredend kampioen Man City, dat nog zelden zijn vijfde en zesde versnelling vindt. Daarbuiten verzamelde United draws tegen Aston Villa, Sheffield United, Southampton en Wolverhampton en nederlagen tegen West Ham, Bournemouth, Newcastle en Crystal Palace.

Ziet u het patroon: het elftal van Ole Gunnar Solskjaer is op zijn strafst tegen zijn rechtstreekse concurrenten voor een Europees ticket. Onklopbaar in de toppers. Met reden. In zijn groep heeft de Noor profielen geknipt voor de omschakeling. De snelheid, dribbels en uithalen van Marcus Rashford. De verschroeiende acceleratie van Daniel James. De onvoorspelbaarheid van Anthony Martial, klinisch als hij er zin in heeft. Tegen een ploeg die veel ruimte weggeeft zoals City kan dat een dodelijke cocktail zijn. Rashford toonde zijn cool vanop de stip, nadat de VAR terecht een strafschop had toegekend. Martial profiteerde van gestuntel achterin. De bal verdween in de korte hoek van Ederson, na een likje aan de paal.

Kevin De Bruyne stroopte de mouwen op. Hij mag dan meer mogelijkheden creëeren dan in zijn beste seizoen voor City, alleen kan hij het ook niet. Halve en hele kansen werden niet gegrepen - en de VAR kende geen penalty toe voor hands van Fred. Alles zat tegen. Sterling bleef te lang draven met de bal in de zestien. Lindelöf gooide zich in de baan van een knal van De Bruyne. Een blok dat werd gevierd als een doelpunt. Overgave. Pas in het slot plooide United toch: de aansluitingstreffer van Otamendi vijf minuten voor tijd. De gelijkmaker kwam er niet. De Bruyne boog het hoofd. De titel is nu wel helemaal weg - 14 punten op Liverpool haal je niet op. Solskjaer, tot voor woensdag op de wip, kocht eindejaarskrediet met een 6 op 6 tegen Tottenham en United.

Eerlijk: City is City niet meer. Toch niet meer die pletwals van vorig seizoen. Onvoldoende opgefrist na drie seizoenen persen en een volle trofeeënkast. Dat is althans het oordeel van zijn trainer binnenskamers. Blessures hebben evenmin geholpen. Het vertrek van een aanvoerder die iedereen op de tenen hield met de juiste woorden op het juiste moment wordt ook gemist - in Manchester schatten ze de invloed van Vincent Kompany nog altijd heel hoog in.

Op de transfermarkt was City gebonden door de vele buitenlanders op de loonlijst. Rodri vulde het laatst beschikbare plaatsje in. Het type-Maguire, een leider achterin met Brits paspoort of home grownstatus, werd niet gevonden. Een prijs/kwaliteit-discussie. Allemaal zaken die meespelen.

32 punten uit 16 wedstrijden. Cijfers vergelijkbaar met het eerste seizoen onder Pep Guardiola - maar toen was het voetbal slechter. Naar de titel mogen ze fluiten. Geen drie op een rij.