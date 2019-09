United en Arsenal delen de punten na matige pot, Standard krijgt donderdag tweede garnituur voorgeschoteld KTH

30 september 2019

22u57 0 Manchester United MUN MUN 1 einde 1 ARS ARS Arsenal Premier League De Arsenalspelers die op Old Trafford stonden en donderdag in actie komen tegen Standard kan je op een hand tellen. De Rouches krijgen de tweede garnituur, enkele talentvolle jongeren plus de uit de gratie gevallen Mesut Özil tegenover zich. Het is niet meer wat het geweest is: Man United en Arsenal deelden de punten.

Op Sky Sports mocht Roy Keane nog eens komen vertellen over die legendarische ‘battles’ tussen Manchester United en Arsenal aan het begin van deze eeuw. Voorbeschouwing gefocust op het verleden. Omdat er over het heden minder verheerlijkende zaken te vertellen vallen. Twee oude gloriën, hopeloos achter de nieuwe orde in de Premier League aanhollend.

’t Was er aan te zien. Teleurstellende match op vlak van kwaliteit. Strijd en kansen waren er genoeg. Scott McTominay brak met een knappe knal net voor rust de match open. Arsenal-aanvoerder Granit Xhaka, in de lijn van het schot, trok het hoofd in. Leno had geen enkel verhaal. McTominay mag dan niet de meest verfijnde voetballer zijn, het is er wel een die er altijd voor gaat. Schot zonder vrees.

Shocking

Man United claimde na de pauze tot twee keer toe een strafschop, maar Arsenal klom met behulp van de VAR toch langszij. De assistent had Pierre-Emerick Aubameyang onterecht afgevlagd wegens buitenspel. De videoref zette dat recht. De goal van de echte spits.

Leno hield Marcus Rashford in het slot nog van de winner. Zuur puntenverlies voor Man United, dat met 9 op 21 zijn start heeft gemist. Ole Gunnar Solskjaer voelt de druk. Twee overwinningen is niet genoeg. In de Sky-studio zuchtte Roy Keane eens diep is: “Het was shocking. Zwakke match. Ik miste geloof bij United. Arsenal reageerde goed.” Lees: het is niet meer wat het geweest is.

Bij Standard werden ze niet veel wijzer voor het Europa Leagueduel van donderdag. Voor The Gunners is het een drafje tussendoor. Coach Unai Emery roteert doorgaans een zevental spelers. Standard kijkt straks een en mix van youngsters, sterkhouders en bankzitters die nood hebben aan ritme - genre Mesut Özil. De Duitser zat tegen United niet eens in de kern.