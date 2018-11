United blijft op de dool: Lukaku en co raken niet voorbij Crystal Palace, verschil met City bedraagt 14 punten Redactie

24 november 2018

17u51 0 Manchester United MUN MUN 0 einde 0 CRY CRY Crystal Palace Premier League Manchester United blijft kwakkelen in de Premier League. Vanmiddag kaapte laagvlieger Crystal Palace een punt weg op Old Trafford (0-0). Ook Lukaku, negentig minuten tussen de lijnen, kon de netten niet doen trillen. Het verschil met stadsgenoot en leider City bedraagt nu al veertien punten.

Romelu Lukaku stond voor het eerst sinds 20 oktober in de basis en maakte de wedstrijd vol, Marouane Fellaini viel een halfuur voor tijd in.

Vooral in de tweede helft zorgde Lukaku voor gevaar. Hij ging zelfs aan het juichen na een doelpunt net voor het uur, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Het is al de zevende keer in dertien wedstrijden dat de troepen van José Mourinho punten laten liggen. Bij Crystal Palace ontbrak Christian Benteke nog altijd met een knieblessure.