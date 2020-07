Uitblinker De Bruyne evenaart record met historische assist en poeiert ondertussen nog twee wereldgoals binnen KTH/MXG

26 juli 2020

19u02 6 Manchester City MCI MCI 5 einde 0 NOR NOR Norwich City Premier League Move over, Thierry Henry. Het assistrecord in de Premier League staat vanaf 26 juli 2020 op naam van een Belg: Kevin De Bruyne, passmeester van Manchester City. Straks volgt ongetwijfeld een speelse WhatsApp richting de ex-assistent van de Rode Duivels.

Het assistrecord van Henry, een legende bij Arsenal, stond al meer dan 17 jaar op de tabellen – sinds 2003. Cesc Fabregas (18 in 2015), Mesut Özil (19 in 2016) en De Bruyne (18 in 2017) kwamen de voorbije jaren al in de buurt, maar alle drie strandden ze in de laatste rechte lijn. Ook dit seizoen sprintte De Bruyne weg als Usain Bolt: vijf assists na vier matchen. Tempo dat hij niet aan kon houden.

Pas op de slotspeeldag, tegen Norwich, slaagde De Bruyne erin langs Henry te komen. Omdat De Bruyne minder wedstrijden speelde dan de Fransman in 2003 en ook minder minuten maakte, is hij de nieuwe nummer een.

De Bruyne zette vijf jaar geleden het assistrecord in de Bundesliga scherper. Dat is hij ondertussen kwijtgespeeld aan Thomas Müller. De Rode Duivel is ondertussen al de top vijftien aller tijden van beste aangevers in de Premier League binnen geslopen. Ook daar heeft hij Henry bijna te pakken.

Wereldgoals

Maar dat was nog niet alles. De Bruyne scoorde ook nog twee beauty’s. Op slag van rust krulde hij een bal heerlijk in de verste hoek van buiten de zestien. Op het einde van de tweede helft nam hij een bal in één tijd om hem via de verste paal in de kooi van Tim Krul te zien verdwijnen. Hij eindigt dit seizoen met 13 doelpunten en 20 assists. Wereldseizoen.

