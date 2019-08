Tweeklapper Kane trekt Tottenham over de lijn tegen Villa, Vertonghen niet in de kern MMP

10 augustus 2019

00u00 1 Tottenham Hotspur TOT TOT 3 einde 1 AST AST Aston Villa

Tottenham heeft Aston Villa met 3-1 verslagen op de eerste speeldag in de Premier League. De Spurs waren na de openingstreffer van McGinn (9.) lang op achtervolgen aangewezen, maar ze keerden het tij in het slot.

Topaankoop Tanguy N’Dombele lukte in de 73e minuut de gelijkmaker voor Tottenham. Harry Kane (86., 90.) hield uiteindelijk de drie punten thuis.

Bij Tottenham speelde Toby Alderweireld de hele wedstrijd, Jan Vertonghen ontbrak op het wedstrijdblad. Bij Aston Villa was Bjorn Engels 90 minuten van de partij. Wesley (ex-Club Brugge) en Trezeguet (ex-Anderlecht) begonnen ook in de basis bij The Villans.