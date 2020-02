Twee keer hands van Rode Duivels gaan over de tongen, Jesus schenkt City met late treffer zege tegen Leicester KTH

22 februari 2020

20u30 0 Leicester City LEI LEI 0 einde 1 MCI MCI Manchester City Premier League Een zege met het kleinste verschil. Getekend invaller Gabriel Jesus. Manchester City zegevierde bij Leicester City. Twee handsballen van twee Rode Duivels gingen over de tongen.

De ene bestrafte de scheidsrechter niet. Toen Kevin De Bruyne voor de pauze zijn twee handen naast zijn hoofde gooide en een vrijschop erop afweek, oordeelde de videoref dat het gezichtsbescherming was. Zelfs geen uitgebreide check. Evenmin toen doelman Ederson, bij een botsing, Iheanacho even buiten westen klopte. Op elke plek van het veld een fout, niet in de zestien. Bij Leicester begrepen ze er weinig van.

Aan de overkant ging de bal wel op de stip. Dennis Praet, nog eens aan de aftrap bij Leicester, draaide bij een schot zijn rug richting bal. Die trof vol zijn uitstekende arm in de zestien. Je kan er voor fluiten. En na consultatie van de VAR wees Paul Tierney naar de stip. Praet ontsnapte. Sergio Agüero mikte de strafschop op Kasper Schmeichel. De vierde op rij die ze bij City laten liggen. Sterling, Jesus, Gundogan, Agüero. Misschien moeten ze die voortaan overlaten aan De Bruyne.

City won uiteindelijk toch. In het slot maakte Gabriel Jesus de winner. Had de match er anders uitgezien als Jamie Vardy die bal voor rust niet op de paal had getrapt oog in oog met Ederson? Youri Tielemans en Kevin De Bruyne speelden beiden 90 minuten, zonder de absolute hoofdrol op te eisen. Dennis Praet werd vijf minuten voor tijd vervangen.