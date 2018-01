Twee goals voor Hazard, assists voor Batshuayi en Musonda: Chelsea rolt laagvlieger Brighton op (4-0) Kristof Terreur in Engeland

Bron: HLNinEngeland 17 Premier League Om vingers en duimen af te likken. Bij Brighton stonden ze vanmiddag niet attent te verdedigen, maar dat deed niets af van de schoonheid van het doelpunt van Willian. Totaalvoetbal, met een hoofdrol voor twee Belgen in de opbouw. Het hakje van Eden Hazard naar Michy Batshuayi en vervolgens het hakje van de spits richting de doelpuntenmaker. Eden Hazard was aan de Engelse kust man van de match, met competitiegoal 100 en 101 uit zijn carrière. Maestro op een ander niveau. Ook Musonda gaf nog een knappe assist.

Wauw! Geniet u even mee van het trio @HazardEden10 - @willianborges88 - @mbatshuayi ... 💯🔥 pic.twitter.com/hUf2p7ET2e Play Sports(@ playsports) link

Eden Hazard hoort nu ook tot de club van 100. De Belgen die in buitenlandse loondienst honderd keer of meer hebben gescoord in een topklasse- onder anderen Dries Mertens (113) en Luc Nilis (111) maken er ook deel vanuit. Met een harde knal - controle en beweging naar buiten - verschalkte Hazard vanmiddag Mat Ryan al na drie minuten. Het tongetje ging uit de mond. Die vrijheid moet je Hazard niet geven. De Rode Duivel speelde met Brighton, niet de meest opwindende en sterkste ploeg in de Premier League. Chelsea, met Hazard als aanjager, startte als een wervelwind. Na zes minuten knalde Willian de 0-2 binnen. Een doelpunt om in te kaderen. Vooral voor het fantastische tik- en zolenwerk dat eraan vooraf ging: de recuperatie van Kanté, de passjes tussen Willian, Hazard en Batshuayi, het hakje van Hazard, het hakje van 'Batsman' en vervolgens de knappe uithaal van de Braziliaan. Totaalvoetbal. Vooral Hazard speelde met de tegenstand: knappe loopacties, dribbels, hoogstandjes, versnellingen en nog een tweede doelpunt erbij na een beheerste ren na de pauze. Onstopbaar. Een kleine jongen in het publiek, die met een bordje om zijn shirt smeekte, kreeg wat hij wou. Mooie geste. "Het is mijn job om te scoren, hé", lachte Hazard. "Dat probeer ik."

All three Chelsea Belgians involved in the four #cfc goals:



✔️ Eden Hazard ⚽️⚽️

✔️ Michy Batshuayi 🅰️

✔️ Charly Musonda Jr 🅰️ pic.twitter.com/B3EHZAfTKi Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Zijn Belgen hadden een voet in alle vier Chelseadoelpunten. Hazard scoorde er twee. Michy Batshuayi, door de blessures en schorsingen nog eens aan de aftrap in de Premier League, leverde de 0-2 van Willian aan en invaller Charly Musonda Junior zette met een fantastische pass in de rug van de defensie Moses op weg naar de 0-4. Zijn eerste assist in de Premier League. Dat vraagt om meer, maar net als Batshuayi hoopt de club hem voor het einde van de maand nog uit te lenen. Edin Dzeko (AS Roma) komt mogelijk Batshuayi vervangen. Musonda wordt bij voorkeur verhuurd aan een Engelse club, maar er is ook interesse uit Duitsland en Spanje. Batshuayi van zijn kant speelde een goede match. Hij hield de bal goed bij. Alleen een doelpunt ontbrak.

Twee minuten en vijftig seconden, meer heeft @HazardEden10 niet nodig voor z'n 💯ste competitiegoal (64 voor Chelsea, 36 voor Lille) 👌🏻 pic.twitter.com/7J7WF5YwRg Play Sports(@ playsports) link

De score was uiteindelijk wel overdreven. Willy Caballero, de vervanger van de licht geblesseerde Courtois, verrichtte naast enkele onorthodoxe ingrepen ook een aantal knappe reddingen. Brighton claimde terecht twee strafschoppen voor de pauze, maar ref John Moss hapte niet.