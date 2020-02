Twee dagen bij de club en al een eigen lied: Sheffield-fans bezorgen Sander Berge kippenvel KTH/GVS

02 februari 2020

09u24 0

Wat een entree voor Sander Berge in de Premier League. Twee dagen na zijn officiële voorstelling stond de ex-smaakmaker van Racing Genk al in de basis bij Sheffield United. Na de 0-1-zege op het veld van Crystal Palace werd het zowaar nog mooier. De fans van The Blades zongen de 21-jarige Noor luidkeels toe: “He’s Norwegian, he plays for The Blades with John Egan, we’re playing in Europe next season...he’s Sander Berge.’ Vertaald: “Hij is van Noorwegen, hij speelt voor The Blades met John Egan (een ploegmaat, red.), wij spelen Europees voetbal volgend seizoen, hij is Sander Berge.” De duurste uitgaande transfer van Genk was zichtbaar emotioneel, wat wil je als je na amper twee dagen bij de club al een eigen lied hebt...

“HE’S NORWEGIAN” 🎶



This guy. This chant. Welcome to Sheffield United, Sander Berge 🇳🇴 pic.twitter.com/vEMxP82pCj Sheffield United(@ SheffieldUnited) link

Ook Sheffield-trainer Chris Wilder was na de eerste 70 minuten van zijn nieuwe aanwinst enthousiast. “Hij is het type speler dat bij ons past. Groot, sterk, en zeer atletisch. Een goede voetballer. Zijn gezicht na zijn vervanging sprak ook boekdelen. Hij beseft dat hij zich nog een beetje moet aanpassen. Maar dat zal ook gebeuren. Hij zal alleen maar beter worden, waardoor ook ons team zal groeien.”

Berge zelf reageerde ook na de wedstrijd. “Hallo fans. Bedankt voor de steun en het moment dat we na de match hebben gedeeld. Ik kreeg er kippenvel van.” Nadien gaf hij zijn truitje aan een van de supporters. Liefde op het eerste gezicht, heet zoiets.

Sander Berge, he loves the Blades 😍 pic.twitter.com/lbzo3VaFhh Sheffield United(@ SheffieldUnited) link