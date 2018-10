Tussen Pogba, De Bruyne en Lukaku? Eden Hazard kan straks weer wat hoger in top tien van topverdieners in de Premier League sluipen Kristof Terreur in Engeland

18 oktober 2018

14u28

Bron: HLNinEngeland 1

De Premier League is de rijkste competitie ter wereld, maar qua salarissen alles behalve de meest lucratieve. Geen enkele speler in de Engelse topklasse die jaarlijks komt aan het recordbedrag dat Lionel Messi jaarlijks bij Barcelona krijgt uitbetaald, zeker zo’n 106 miljoen euro per jaar zonder de bijkomende prestatiebonussen. Eden Hazard sluipt straks, als hij ten minste een voorstel van Chelsea aanvaardt, weer wat hoger in de top tien van topverdieners in de Premier League. Een greep uit de echte toplonen, contracten die openbaar werden gemaakt via de klokkenluiders van Football Leaks. In 2018 betaalden de Premier Leagueclubs bijna 3 miljard uit aan salarissen. Bijna de helft daarvan vloeide meteen terug naar de staat.

Alexis Sánchez (Man United): t ussen 445.000 en 550.000 euro per week

De Chileen won in januari de lotto, toen Manchester United hem wegplukte bij Arsenal. Cijfers waar Man City de neus voor ophaalde. Sánchez is op Old Trafford zeker van 445.000 euro per week, 23 miljoen euro bruto per jaar, zonder dat hij daar veel voor hoeft te doen. Voor elke basisplaats krijgt hij bovendien een bonus van 85.000 euro.

Paul Pogba (Man United) : t ussen 320.000 euro en 450.000 euro

Zijn basissalaris is met 165.000 euro per week niet bij de hoogsten, maar dat wordt met gegarandeerde premies opgedreven. Per jaar ontvangt Pogba zo’n 4,5 miljoen euro aan getrouwheidsbonussen plus 3,5 miljoen euro uitbetaald aan een van zijn firma’s voor de commerciële rechten. Dan zit je al snel gauw aan 15 miljoen euro bruto per jaar. Pogba was vorige winter boos dat Sánchez plots meer verdiende dan hij. Waarop zijn makelaar hem elders ging aanbieden.

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) : t ussen 306.000 euro en 375.000 euro

Zijn stempel heeft hij in de Premier League nog niet kunnen drukken, maar financieel heeft hij geen reden tot klagen. Met een basisloon van 11,7 miljoen euro bruto per jaar en daar bovenop een getrouwheidsbonus van 18 miljoen euro, te betalen over vier jaar, heeft Aubameyang de schaapjes op het droge. Voor de 57.000 euro per basisplaats hoeft hij niet te doen.

Kevin De Bruyne (Man City) : t ussen 300.000 en 450.000 euro per week

De Bruyne tekende in januari een nieuw miljoenencontract. Een verdubbeling van zijn eerste overeenkomst. Gegarandeerd is hij per week zeker van 300.000 euro bruto per week, inclusief tekenpremie en portretrechten. Bij Manchester City werken ze met prestatiegerichte overeenkomsten. Bij winst van de Premier League kreeg De Bruyne vorig seizoen 600.000 euro gestort, in de nieuwe overeenkomst is die bonus twee keer zo hoog. In een seizoen waarin City alles zou winnen, zou het loon van onze landgenoot, inclusief premies, richting 22 miljoen euro bruto per jaar kunnen gaan. De helft daarvan wordt afgedragen aan de Engelse belastingen.

Romelu Lukaku (Man United) : t ussen 260.000 en 370.000 euro per week

Heeft een basissalaris van 170.000 euro bruto per week (8.800.000 euro per jaar), maar dat kan met bonussen aardig oplopen. Vorig seizoen incasseerde hij een bonus van 2.150.000 euro voor meer dan 35 goals en assists. Bovendien betaalde de club hem een loyuateitspremie uit van 2.750.000 euro en kreeg hij nog een kleine 2.000.000 euro gestort voor zijn imagorechten. Alles samen was Lukaku vorig seizoen 15.800.000 miljoen euro rijker – 304.000 euro per week was zijn deel. 7 miljoen euro daarvan vloeide terug naar de Engelse staat.

Alvaro Morata (Chelsea) : t ussen 220.000 euro en 300.000 euro

Zijn agent had alle reden om te lachen. Alvaro Morata kon zich bij Juventus en Real Madrid nooit opwerpen tot een absolute titularis en ook bij Chelsea ligt hij niet meer in de bovenste schuif. Tot is hij per jaar zeker van ruim 11.300.000 euro bruto per jaar. Als hij in de helft van de wedstrijden in de basis staat en er 25 per jaar scoort, krijgt hij er bijna 2.000.000 bovenop. En dan hebben we het nog niet over de collectieve bonussen gehad.

Henrikh Mkhitaryan (Arsenal) : t ussen 200.000 euro en 280.000 euro per week

Een vreemd contract. Mkhitaryan, die in de deal tussen Man United en Arsenal over Sánchez de omgekeerde beweging maakte, verdient ruim 8,5 miljoen euro bruto per jaar en krijgt ook een bonus van 7 miljoen euro uitbetaald over de duur van zijn contract. Arsenal kan die overeenkomst nog met een jaar openbreken in 2021, maar dan stijgt het jaarloon plots wel naar 14 miljoen euro. Waarom zou een club dat doen met een speler van 32?

Virgil van Dijk (Liverpool) : t ussen 170.000 euro en 190.000 euro per week

De duurste verdediger ter wereld kreeg ook een loon naar zijn status. In januari zelfs een hoger basissalaris dan Mo Salah, die later wel een verbeterd contract ondertekenden. Inclusief loyauteitsbonussen, tekenpremies en extra bedragen voor doelpunten-en clean-sheets kan de Nederlander bijna 200.000 euro per week verdienen. Vincent Kompany’s basisloon bij Man City (zo’n 110.000 euro per week zonder bonussen) komt niet in de buurt.

De overigen:

Van andere topspelers liggen de contracten nog niet op straat. Mesut Özil zou bij Arsenal gegarandeerd tot 400.000 euro per week opstrijken. Harry Kane verdient bij Tottenham, alle bonussen inbegrepen, tot 230.000 euro per week. Sergio Aguero schommelt bij Manchester City net onder het salaris van De Bruyne. Eden Hazard heeft net als Mo Salah bij Liverpool een gegarandeerd loon van ongeveer 227.000 euro per week, maar mag een flinke opslag verwachten. Verschil moet er zijn. Toby Alderweireld heeft bij Spurs een basisloon van 56.000 euro per week, zonder bonussen. Een derde van wat Van Dijk verdient. Weinig voor een speler met zijn reputatie.