Trossard ziet volley afgekeurd, maar heeft wat later eerste goal in Engeland dan toch beet GVS

17 augustus 2019

18u04 0

Zelfs de VAR kan hem niet tegenhouden. Nadat Leandro Trossard eerst een goal afgekeurd zag na buitenspel, heeft de ex-Genkenaar toch z’n eerste treffer in de Premier League beet. Trossard nam over van een Brighton-collega en schoot vanop het halve maantje fraai binnen. 1-1 - meteen de eindstand tegen West Ham United.

Z’n eerste in Engeland kon dus wat vroeger zijn gevallen, want in de eerste helft liet onze vinnige landgenoot de netten al eens trillen. Hij trapte binnen met een rake volley, maar een ploegmakker liep offside. De videoref had dat in de smiezen, maar water later was hij dus wel aan het feest.

Trossard goal BHA 1-WHU 1 #PremierLeague #BHAWHU pic.twitter.com/euFwAdDkU6 Football Goals(@ FootbaIlGoaIs) link

Engels en Aston Villa hebben 0 op 6

Aston Villa kende in zijn eerste thuismatch sinds zijn terugkeer naar de Premier League een belabberde start. Doelman Heaton gaf tegen Bournemouth in de eerste minuut al een strafschop weg. King nam het geschenk in dank aan. Tien minuten later verdubbelde Wilson de score met een zondagsschot. Bjorn Engels, die in de basis stond bij “The Villans”, kon enkel lijdzaam toezien. Via een heerlijke krul van Luiz in de winkelhaak kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd, maar een punt sleepte de promovendus niet in de wacht. Aston Villa keert met 0 op 6 terug in de Premier League.