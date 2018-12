Trekt Eden Hazard straks naar Real Madrid? “Chelsea weet inmiddels al wel hoe laat het is” Redactie

27 december 2018

21u03

Bron: VTM Nieuws 0

Mooie Boxing Day voor Eden Hazard gisteren. Goal nummer 100 voor Chelsea, goed voor de 0-1 op Watford. “Zijn ploegmaats moesten het hem tijdens de pauze zeggen, want zelf is hij daar absoluut niet mee bezig. Dat typeert Hazard”, aldus Kristof Terreur, expert van de Premier League voor Het Laatste Nieuws. Niet veel later was daar al doelpunt 101, waarmee de Rode Duivel de Blues vanop de strafschopstip de volle buit bezorgde op Vicarage Road (1-2).

Na de match verraste Hazard, die na dit seizoen nog slechts een contract heeft voor één jaar, ietwat door te stellen dat hij nog veel meer goals wil maken voor Chelsea om zo uit te groeien tot een echte legende op Stamford Bridge, zoals Terry, Lampard en Drogba. Terreur: “Op dit moment zijn er geen gesprekken gaande. Hazard heeft in november Chelsea laten weten dat hij voorlopig niet wil bijtekenen. Chelsea zal in januari nog wel eens een poging doen, maar ze weten inmiddels ook wel hoe laat het is. Ik denk dat Hazard graag ooit eens een keer de Champions League wil winnen. Dan zit je op dit moment bij Real Madrid op een betere plaats dan bij Chelsea.”