Treft Club volgende week Man United-spits die tot vandaag nog niet eens zijn ploegmaats heeft gezien? AV

13 februari 2020

11u26

Bron: Mirror 0 Premier League Odion Ighalo zal zich zijn de eerste dagen na zijn overgang naar Manchester United ongetwijfeld anders hebben voorgesteld. De Nigeriaan mocht niet mee met zijn nieuwe ploeg op winterstage en, meer nog: hij mag zelfs niet eens het trainingscomplex van United in. Iets waar het coronavirus voor een en ander tussenzit.

Op Deadline Day maakte Manchester United bekend dat het Odion Ighalo tot het einde van het seizoen huurt van het Chinese Shanghai Shenhua. Vanwege de uitbraak van het coronavirus in China en andere delen van Zuid-Azië schuwen de Britten tot dusver elk risico met hun nieuwe aanvaller. Daarom besloot de club om Ighalo niet mee te nemen op trainingskamp naar Spanje. “Odion blijft in Manchester, omdat hij in de afgelopen veertien dagen is overgevlogen vanuit China”, vertelde coach Solskjaer daarover voor hij met zijn team de zon opzocht. “Vanwege de situatie daar in China, weten we niet zeker of hij Engeland later weer in komt als hij naar het buitenland gaat.”

Ook niet welkom op Carrington

Momenteel onderhoudt de spits zijn conditie met een personal trainer, Wayne Richardson. Hij doet dat echter niet op het Carrington-trainingscomplex van de Mancunians, want daar mag hij vanwege veiligheids- en gezondheidsredenen momenteel ook niet binnen. Een ietwat vreemde situatie, maar zowel speler als club hadden dergelijk scenario vooraf doorgesproken.

Door de blessure van Marcus Rashford was de spoeling voorin nogal dun geworden bij United. Solskjaer heeft momentel enkel nog Anthony Martial en jongeling Mason Greenwood ter beschikking, maar volgens de Noor komt ook Ighalo binnenkort gewoon in actie. Zo zou hij voor de verplaatsing naar Chelsea van komende maandag al in de selectie zitten en ook in de dubbele opdracht in de Europa League tegen Club Brugge is hij normaal gezien van de partij. Volgende week donderdag komt United naar Jan Breydel, een week volgt de terugmatch op Old Trafford.