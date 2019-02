Trainerskerkhof aan de Thames: Chelsea heeft al vervanger op het oog voor Sarri Kristof Terreur

23 februari 2019

12u08

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Dead Man Walking. Het lot van coach Maurizio Sarri (60) bij Chelsea lijkt na acht maanden al bezegeld. Tenzij hij plots een reeks matchen op rij wint, te beginnen met de League Cupfinale op zondag, ligt hij straks op straat. Met ex-assistent Steve Holland, momenteel aan de slag bij Engeland, heeft de Engelse topclub al een vervanger op het oog. Het trainerskerkhof van Chelsea: topclub in een existentiële crisis.

Geduld is niet de beste eigenschap van Roman Abramovich. Zestien seizoenen de is hij baas op Stamford Bridge, dertien trainers hebben er op de bank gezeten inclusief interimarissen. Zonder mirakel wordt de naam van Maurizio Sarri straks toegevoegd aan het rijtje met Jose Mourinho (tot twee keer toe), Avram Grant, Luis Felipe Scolari, Carlo Ancelotti. André Villas-Boas, Rafa Benítez en Antonio Conte. De zoveelste die er sneuvelt. Trainerskerkhof.

De club ontkent momenteel nog, om de rust te bewaren, maar achter de schermen werken de bazen wel degelijk aan de vervanging van Sarri. Winst in de League Cupfinale, zondagmiddag tegen Manchester City, kan het ontslag van zijn Italiaanse trainer nog voor even uitstellen, maar de club heeft met Steve Holland, jarenlang assistent en ondertussen aan de slag bij de Engelse bond, wel al een interim-kandidaat achter de hand. Nieuws dat de druk op Sarri enkel maar vergroot. De coach, die bij Napoli indruk maakte en die uit noodzaak Dries Mertens omvormde tot een spits, is een ‘dead man walking.

De zoveelste hard ingreep van eigenaar Abramovich, maar zijn korte termijnvisie flirt stilaan met het bankroet. The Blues zijn geen zwaargewicht meer op de markt, niet meer op het veld. Onderweg heeft de ongeduldige Rus veel adviseurs en voetbalverstand uit zijn kringetje verloren. Romans rijk brokkelt af. Een club op zoek naar zichzelf.

In Londen hebben ze Abramovich sinds begin 2018 maar amper gezien. Zijn afwezigheid is onrechtstreeks het gevolg van de politieke geschillen tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk, na de vergiftiging van spion Sergei Skripal. Het kabinet van premier Theresa May besliste meteen om de dossiers en visumaanvragen van rijke Russische oligarchen streng te beoordelen. Zo ook dat van Abramovich, twaalfde rijkste persoon in Engeland, maar iemand rond wie al jaren een sluier van mist hangt - gangster of gehaaide zakenman?

Omdat de procedure voor een nieuwe werkvergunning wat te lang aansleepte, trok Abramovich zijn aanvraag meteen in en zette hij met een vingerknip ook de plannen voor de verbouwing van Stamford Bridge on hold. Sindsdien regent het geruchten dat de succesvolle eigenaar zijn speeltje Chelsea in de etalage wil zetten. Bankiers hebben lijntjes uitgelegd naar potentiële investeerders, maar bij de club blijven ze een overname staalhard ontkennen. Vanuit zijn buitenverblijven en vanop zijn luxejacht houdt de baas een vinger aan de pols. Officieel mag hij, zelfs met zijn Israëlisch paspoort, niet werken in Engeland. Vandaar dat hij zich op de club niet laat zien. CEO en rechterhand Marina Granovskaia voert uit in opdracht van de baas. Maar of er, buiten de korte termijn, nog een visie is?

Ondanks twee titels, een FA Cup en een League Cup in de laatste vijf jaar is Chelsea zijn ‘mojo’ al een tijdje kwijt. Niet meer die dominante macht die op de transfermarkt iedereen afbluft, zoals begin vorig decennium. Man City, Man United, PSG, Barcelona, Juventus en Real Madrid hebben Chelsea in een hoekje gedrumd. De meest gewilde spelers ter wereld kiezen niet langer voor The Blues. Haar laatste grote slag sloeg de club in 2012, toen het Eden Hazard voor de neus van United en City wegplukte bij Lille. Zeven jaar later hoopt haar beste speler op Real Madrid. Arjen Robben trok ooit van Chelsea naar Real, maar was toen nog geen speler met de status van de Rode Duivel. Thibaut Courtois knabbelde aan de macht, maar met Hazard verliest Chelsea straks mogelijk voor het eerst een sterspeler aan één van de grote twee uit Spanje. Zijn grootste talent, Callum Hudson-Odoi, lonkt zelfs naar Bayern. Tien jaar geleden ondenkbaar, maar nu de realiteit. Chelsea glijdt, op zijn Arsenals, stilaan af richting Europa League. Omdat Abramovich niet meeging in de wedloop met het woestijngeld. Omdat er, na het afhaken van zijn bijeen gekochte generatie sterren, geen plan voor de lange termijn was.

Of toch een dat onder Mourinho II abrupt overboord werd gekieperd - Lukaku, De Bruyne, Mo Salah en co. Chelsea liet zijn toekomst lopen en legde te veel geld op tafel voor spelers die het niet waard waren. Desastreus beleid. Daar komt straks nog een transferverbod bovenop.

Abramovich wilde altijd een trainer die verzorgd voetbal speelde, de Guardiola-way, maar koos in zijn honger naar zilverwerk altijd voor coaches die op korte termijn iets neer konden zetten. Met Sarri koos hij vorige zomer voor hij een academicus, maar diens kamikazevoetbal heeft ook zijn limieten, zo is gebleken. En zijn tegenstanders binnen de spelersgroep.

Het was geen toeval dat tien dagen geleden, na de 6-0 pandoering tegen Man City, volgend bericht in de Madrileense sportkrant AS verscheen: “Volgens onze bronnen is Maurizio Sarri de kleedkamer kwijt.” Bij Chelsea hoefden ze toen niet lang na te denken uit welke hoek het kwam. Een plus een is twee. Een lek met Spaanse bron. Een agent die graag zijn trainer naar Chelsea wil pushen? Mogelijk. Een misnoegde ex-speler? Eveneens een optie. Een van de Spanjaarden in de kern? Valt niet uit te sluiten. Kepa, Azpilicueta, Alonso, Pedro - keuze te over. De jacht naar de rat op sociale media werd geopend. Naar Eden Hazard, destijds na het ontslag van José Mourinho onterecht gelabeld als muiter, konden ze nu niet wijzen.

De insinuaties kwamen niet van nergens. Het waren zaken die al een tijdje rond waaiden. Binnen de kern bij Chelsea is niet iedereen overtuigd van de methodische werkwijze van zijn trainer, die zijn Sarriball wil programmeren in hoofden en voeten. Een die voor meer frustraties zorgt als resultaten tegenvallen. Verschillen te wijten aan een cultuurclashes. Waar Italianen tactiek met de paplepel krijgen ingegeven, halen spelers uit andere landen er wel eens de neus voor op. Nochtans heeft Sarri geleerd uit de aanpak van zijn voorganger Antonio Conte - ook Italiaan. Minder afzonderingen, minder fysiek moordende trainingen, minder strikt dieet. En toch zijn er altijd die mopperen. Sarri verschoof de meeste trainingen naar de late namiddag. Braziliaan Willian die vindt zo dat hij te weinig tijd door kan brengen met zijn tweeling. Prioriteiten.

Van een muiterij tegen Sarri is nog altijd sprake. Spelers zijn zelden vrij van zonden, maar trainers worden niet meer bewust naar de uitgang geleid op Chelsea. Geen geheime stemmingen, geen grote complotten. Te veel brave jongens. Zelfs in het laatste seizoen van Mourinho was er geen ringmeester in de vestiaire. The Special One werkte zijn ontslag zelf mee in de hand door de conflicten die hij zocht. Zachtjes aan verliest een trainer zo respect en autoriteit. Ook Conte was daar niet vreemd aan. Ook hij nam intern een aantal beslissingen die zijn groep als weinig menselijk percipieerde. Kleine krakjes die uiteindelijk leiden tot die onherstelbare scheur. Al is Sarri veel menselijker in de omgang dan zijn voorgangers.

Chelsea staat momenteel zesde in de Premier League, misschien wel op zijn waarde geklasseerd met een onevenwichtige kern, speelt zondag de finale van de League Cup en is ook een van de favorieten in de Europa League, maar de recente nederlagen hebben kwaad bloed gezet bij Abramovich en zijn kringetje adviseurs.