Trainen kan De Bruyne, starten tegen Liverpool vanavond wellicht niet: “Er komen matchen aan waarin we Kevin harder zullen nodig hebben” Kristof Terreur in Engeland

03 januari 2019

07u12 0 Premier League De trainer van Liverpool noemt de terugkeer van Kevin De Bruyne een gigantische boost, maar bij Manchester City trekken ze aan de vooravond van de match van het seizoen aan de handrem. Aanvoerder Vincent Kompany voorop: “Er komen matchen aan waarin we Kevin harder nodig zullen hebben.”

Het was niet eens een spelletje om de tegenstander te misleiden, zoals een aantal trainers dat wel eens durven doen. Man City was gisteren gewoon oprecht blij dat zijn meest invloedrijke speler na zijn pijntjes van de voorbije dagen weer de training kon hervatten. Er stond zelfs een uitroepteken achter: ‘De Bruyne back in training!’ Het was het bericht van de dag, gisteren op de website. Het enige nieuwsfeit ook dat Pep Guardiola, aan de vooravond van de cruciale topper, te melden had. Een boost voor zijn elftal. “Kevin heeft vandaag getraind”, zei zijn trainer. “Donderdagmorgen doen we een laatste check, maar hij voelt zich veel beter.”

Schalkse smile

Met een schalkse smile en deugnieterij in de ogen stak De Bruyne gistermorgen het straatje tussen kleedkamers en oefenvelden op de Etihad Campus over. Lachend met maatje Raheem Sterling, weggedoken in zijn muts. Gekscherend met Arijanet Muric, de tweede doelman van Man City. Keuvelend met Kyle Walker en John Stones, die twee andere Engelse internationals waarmee hij het uitstekend kan vinden.

Tijdens de opwarming voelden de spieren goed aan. En ook balletjes trappen verliep zonder problemen. Als zijn lichaam positief reageert op die laatste trainingssessie, maakt De Bruyne vandaag deel uit van de kern. Een kwaliteitsboost voor Man City. Zelfs als bankzitter.

Vincent Kompany, vaak een man van rede, sprak in een interviewsessie met de rechtenhouders wijze woorden. De rem op het enthousiasme. De aanvoerder, vanavond wellicht eveneens bankzitter, zei wat binnen de medische staf van Man City leeft: liever geen risico’s na vijf maanden met daarin twee knieblessures. Tweeënhalve week na zijn comeback is De Bruyne nog niet wedstrijdfit, laat staan dat hij de intensiteit van een topper in de Premier League in de benen heeft. KDB heeft meer tijd nodig. Kompany: “Ik weet ook niet in welke fysieke staat hij verkeert. Hij lijkt okay, maar ik voel dat ons seizoen nog lang is. Als ik zelf mocht kiezen, dan zou ik liever hebben dat Kevin tot het eind van het seizoen fit blijft. Iedereen is zo gefocust op Liverpool, maar er komen nog andere matchen aan waar we hem harder zullen nodig hebben.”

Een kloof van zeven punten in de titelstrijd hoeft dus niet ten koste van een speler te worden gedicht. De trainer heeft echter het laatste woord.

Liverpool-coach Jurgen Klopp, nog altijd voetbalverliefd op De Bruyne, verwelkomde in ieder geval zijn terugkeer: “De Bruyne is een fantastische speler. Ik ben blij dat hij terug is na die serieuze blessures. I love the player. Iedereen die van voetbal houdt, ziet hem ook graag spelen. Een bescheiden gast en een uitstekende speler. Een leider. Als hij zou kunnen spelen, is dan een massieve boost voor City.”