Tottenham zegeviert na bijzonder fletse partij tegen Everton, Mourinho wint 200ste match in Premier League

06 juli 2020

23u03 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 1 einde 0 EVE EVE Everton Premier League Tottenham heeft in een spektakelarme wedstrijd tegen Everton met het kleinste verschil gewonnen. De Spurs hadden genoeg aan een own-goal van Keane. Voor José Mourinho was het zijn 200ste zege in de Premier League. Toby Alderweireld stond in de basis. Jan Vertonghen viel enkele minuten voor het einde in.

Zijn eerste 90 minuten sinds de lockdown. Een gele kaart en een clean sheet. Toby Alderweireld mocht redelijk tevreden zijn over zijn terugkeer. Tegen zijn zin had hij drie matchen langs de zijlijn moeten toekijken. Focus. Jose Mourinho prefereerde anderen. Spurs-Everton was een langgerekte geeuw met slechts twee pogingen tussen de palen.

Het enige doelpunt hoorde niet tot die categorie. Keane devieerde een schot van Lo Celso dat naast zou vliegen in eigen doel. Aan de rust zorgden Son en doelman Lloris voor spektakel. De woedende keeper wou zijn Zuid-Koreaans ploegmaat te lijf gaan, omdat hij zijn verdedigende werk verwaarloosde. Maats moesten hen scheiden. In de kleedkamer legden ze het incident bij.

Jan Vertonghen kreeg nog drie minuten in blessuretijd.

