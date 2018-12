Tottenham wipt naar plaats twee na forfaitzege tegen Bournemouth Redactie

26 december 2018

18u03 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 5 einde 0 BOU BOU Bournemouth Premier League Samen met Liverpool is Tottenham, onder Pochettino klassiek sterk tijdens de eindejaarsperiode, dé ploeg van het moment. Na 2-6 zondag in Everton, vandaag 5-0 tegen Bournemouth.

Een zege die Tottenham over Man City naar de tweede plaats doet springen, op 6 punten van Liverpool. Goals van Son (2), Eriksen, Moura en nummer twaalf van Kane, waardoor de spits voorlopig net als topschutter Aubameyang aan 12 goals in de Premier League zit. Al was Kyle Walker-Peters misschien wel de man van de match. De youngster, in de basis om rechtsachter Trippier rust te gunnen, was in de eerste 35 minuten goed voor drie assists. Terwijl Bournemouth de halve kansjes miste via vooral Stanislas, was Tottenham opnieuw dodelijk efficiënt. Alderweireld speelde de hele match centraal achterin naast de jonge Argentijn Foyth. Met nog een ‘thuismatch’ op Wembley tegen Wolverhampton en een verplaatsing naar Cardiff kunnen de Spurs deze week Liverpool nog onder druk zetten.