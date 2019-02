Tottenham verliest verrassend op Burnley ondanks dat Kane bij rentree meteen scoort Redactie

23 februari 2019

15u31 0 Burnley BUR BUR 2 einde 1 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Tottenham mag de titelambities opbergen. De voorbije weken waren de Spurs dichter bij het topduo Liverpool/Man City geslopen, maar verlies bij Burnley zet Tottenham weer met de voetjes op de grond.

Nochtans een boost voor Tottenham voor de aftrap. Harry Kane maakte alweer zijn rentree nadat hij een goeie maand geleden uitviel met een enkelblessure. Kane scoorde ook, zijn 15de goal in de Premier League dit seizoen, en was met twee pogingen dichtbij meer. Een keertje naast, een keer redde Heaton knap op een geweldige knal van de Engelse spits. Maar Burnley, zonder Defour, is in 2019 niet te onderschatten. Samen met Man Utd (in de competitie) nog ongeslagen, nu al 8 matchen lang. Veel duelkracht en kopbalsterk, getuige de 1-0 van Wood op corner. De Nieuw-Zeelandse spits troefde Alderweireld en Foyth af. En bij de late winner zag Vertonghen de assist van Gudmundsson achter zich verdwijnen. Ashley Barnes had maar in te tikken.

Een opdoffer voor de Spurs, nadat ze vorige week nog uitblonken in de Champions League tegen Dortmund. Een off-day was het, met onder andere Son die onzichtbaar was. De Spurs blijven vijf punten achter op Man City en Liverpool, dat morgen de topper bij Manchester United speelt. Man City, dat al een match meer had, speelt zondag dan weer de finale van de League Cup tegen Chelsea. Met komende Londense derby’s tegen Chelsea en Arsenal moeten de Spurs zich concentreren op de strijd om een plaats bij de top vier.