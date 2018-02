Tottenham-spelers komen niet bij Kane uit als beste ploegmakker: "Hij is een monster met de voeten van een ballerina" Kristof Terreur in Engeland

22 februari 2018

10u22

Bron: HLN in Engeland 98 Premier League Onafhankelijk van mekaar antwoorden ze allemaal hetzelfde. 'Soccer AM', een luchtig sportprogramma op Sky, stelt elke week dezelfde vragen aan Premier Leaguespelers. Een compilatie van Tottenham leverde een opvallende conclusie op. De beste Spursspeler? Eensluidend: Moussa Dembélé, niet Harry Kane.

Dele Alli, Engels international: "In mijn ogen is Dembélé de beste. Hij is erg goed. Zijn voeten zijn ongelooflijk. Ik weet niet hoe hij het doet met een tank van een lichaam, maar hij glijdt langs verdedigers. De beste van Spurs. Beter dan ik."

Eric Dier, Engels international: "Moussa Dembélé. Hij is een natuurwonder. Een freak. Fysiek is hij een monster, maar tegelijk heeft hij de voeten van een ballerina. Erg speciaal."

Victor Wanyama, Keniaans international: "De beste? Moussa Dembélé. Op training en in matchen passeert hij met zo'n gemak een speler. Je weet wat hij gaat doen, maar je kan de bal niet van hem afpakken. Zijn dribbels zijn simpel, maar zo efficiënt."

Danny Rose, Engels international: "Als ik voor een speler zou willen betalen om hem aan het werk te zien, dan zeg ik Moussa Dembélé. Hij is ongelooflijk. Gewoon door de manier waarop hij speelt. Hij doet alles zo simpel lijken. Je weet welke richting hij uit zal gaan, maar hij glijdt toch langs je. Dat maakt het nog erger. Je kan hem gewoon niet tackelen."

Harry Winks, Engels international: "Dembélé voor mij. Alles maakt hem zo goed. Zijn brutale kracht, zijn snelheid, zijn techniek, zijn tweevoetigheid. Hij kan gewoon elke speler aan. Wij hebben zoveel topspelers bij Tottenham en ik zou hier een lijstje op kunnen maken, maar diegene die erboven uitsteekt, is Dembélé."