Tottenham opnieuw op (voorlopige) tweede plaats na makkelijke zege bij Cardiff, Kane vijzelt stats nog wat bij ODBS

01 januari 2019

20u22 0 Cardiff City CAR CAR 0 einde 3 TOT TOT Tottenham Hotspur

Tottenham heeft zich snel hersteld van de uitschuiver zaterdag tegen Wolverhampton (1-3). De Spurs wonnen bij Cardiff met 0-3 en springen zo met 48 punten voorlopig weer over Manchester City (47) naar de tweede plaats in de Premier League. De Citizens spelen de absolute topper overmorgen thuis tegen leider Liverpool. Tottenham had zijn schaapjes in Wales snel op het droge. Na nog geen drie minuten had Kane met een gelukje zijn eerste van 2019 al op het conto. De vijfde goal ooit al van Kane op nieuwjaarsdag, de Engelse spits is niet de man om zwaar door te zakken op oudejaar. Nummer 14 in de Premier League, waardoor hij mede-topschutter is met Aubameyang die eerder op de dag scoorde in de 4-1-zege van Arsenal tegen Fulham. Nog dit: Cardiff was de enige Premier League-club waartegen Kane nog niet gescoord had. Nadien waren ook Eriksen en de vormzwangere Son trefzeker. De tweede helft werd een maat voor niets. Alderweireld speelde de hele match, Vertonghen en Dembélé zijn nog niet hersteld van hun blessures. Cardiff staat niet op een degradatieplaats, maar moet bang onder zich kijken.