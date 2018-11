Tottenham op gelijke hoogte van Liverpool en Chelsea na nipte zege bij Crystal Palace ODBS

10 november 2018

18u35 0 Crystal Palace CRY CRY 0 einde 1 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Geen Vertonghen en Dembélé bij Tottenham, maar dat verhinderde de Spurs niet al zijn negende zege te boeken in twaalf matchen in de Premier League. De 20-jarige Argentijn, maatje van Alderweireld centraal achterin, kroonde zich tot onverwachte matchwinnaar.

Na de moeizame 2-1-zege van Tottenham tegen PSV in de Champions League, was het ook op Selhurs Park opnieuw harken voor de Spurs. Crystal Palace, nog steeds zonder Benteke, dacht vooral aan verdedigen. Het kon nog maar in één thuismatch scoren ook, twee penalty’s dan nog tegen Arsenal (2-2). Dat leverde een weinig beklijvende partij op. Sissoko werd afgeblokt, Dele knikte naast, Hennessey redde op een schot van Kane.

Na de pauze was het wel raak voor Tottenham, toen Foyth van dichtbij binnenbuffelde na een scrimmage voor doel bij een corner. De Argentijn stond in de ploeg omdat Davinson Sánchez was uitgevallen met een hamstringblessure. Pas daarna verliet Palace de egelstelling en kwam het in de slotminuten via de ingevallen Noor Sorloth nog dicht bij de gelijkmaker. Lloris redde de knal van dichtbij. De Eagles blijven onderin hangen, Tottenham telt momenteel een match meer, maar ook even veel punten dan Chelsea en Liverpool. Man City telt 2 punten meer. Na de interlandperiode wacht Tottenham een zwaar drieluik: tussen Chelsea (thuis) en Arsenal (uit) een Champions League-partij tegen Inter op Wembley.