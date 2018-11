Tottenham op gelijke hoogte van Liverpool en Chelsea na nipte zege bij Crystal Palace ODBS

10 november 2018

20u35 0 Crystal Palace CRY CRY 0 einde 1 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Geen Vertonghen en Dembélé bij Tottenham, maar dat verhinderde de Spurs niet al zijn negende zege te boeken in twaalf matchen in de Premier League. De 20-jarige Argentijn, maatje van Alderweireld centraal achterin, kroonde zich tot onverwachte matchwinnaar.

Na de moeizame 2-1-zege van Tottenham tegen PSV in de Champions League, was het ook op Selhurs Park opnieuw harken voor de Spurs. Crystal Palace, nog steeds zonder Benteke, dacht vooral aan verdedigen. Het kon nog maar in één thuismatch scoren ook, twee penalty’s dan nog tegen Arsenal (2-2). Dat leverde een weinig beklijvende partij op. Sissoko werd afgeblokt, Dele knikte naast, Hennessey redde op een schot van Kane.

Na de pauze was het wel raak voor Tottenham, toen Foyth van dichtbij binnenbuffelde na een scrimmage voor doel bij een corner. De Argentijn stond in de ploeg omdat Davinson Sánchez was uitgevallen met een hamstringblessure. Pas daarna verliet Palace de egelstelling en kwam het in de slotminuten via de ingevallen Noor Sorloth nog dicht bij de gelijkmaker. Lloris redde de knal van dichtbij. De Eagles blijven onderin hangen, Tottenham telt momenteel een match meer, maar ook even veel punten dan Chelsea en Liverpool. Man City telt 2 punten meer. Na de interlandperiode wacht Tottenham een zwaar drieluik: tussen Chelsea (thuis) en Arsenal (uit) een Champions League-partij tegen Inter op Wembley.

Burnley, met Steven Defour in de basis, moest zich op het veld van Leicester uit de gevarenzone onderin het klassement voetballen, maar na een goed kwartier was het de thuisploeg die een eerste keer kon dreigen via Jamie Vardy. De poging van de spits stuitte op een knappe reflex van doelman Joe Hart. Leicester had het betere van het spel in de eerste helft, met veel balbezit en doelpogingen. In de 22e minuut trof Rachid Ghezzal de lat. Kort na de pauze kreeg de linkerknie van Defour een klap te verwerken; coach Sean Dyche wou geen risico nemen en wisselde de voormalige Rode Duivel, die dit jaar acht maanden aan de kant stond met een knieblessure. In de 60e minuut ging het King Power Stadium rechtstaan ter nagedachtenis van de overleden Leicester-voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha, die 60 was toen hij eind oktober omkwam in een helikoptercrash. De thuisploeg eindigde de match met 20 doelpogingen, maar door diens inefficiëntie bleef de brilscore op het bord. Met de puntendeling schieten beide ploegen weinig op: Leicester blijft voorlopig tiende in de stand en Burnley 15e.

Ook Huddersfield moest op eigen veld dringend een driepunter pakken tegen West Ham om zich uit de degradatiezone te hijsen. Laurent Depoitre en Isaac Mbenza begonnen op de bank bij de thuisploeg. Alex Pritchard zette The Terriers al na zes minuten op voorsprong met een lage schuiver van aan de zestien, die doelman Lukasz Fabianski leek te verrassen. In de 72e minuut werd Mbenza het veld ingestuurd voor de thuisploeg, maar het waren de bezoekers die het commando in de slotfase overnamen. Een kwartier voor tijd vond Felipe Anderson een gaatje in het door vijf Huddersfield-spelers bezette doel na een scrimmage in de zestien: 1-1. Ook Depoitre kreeg in de 89e minuut nog zijn kans, maar de stand bleef onveranderd. Huddersfield zakt verder weg naar de voorlaatste plaats en kan zondag zelfs de nieuwe hekkensluiter worden als rode lantaarn Fulham wint op het veld van Liverpool.