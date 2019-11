Tottenham ontslaat Mauricio Pochettino, “en overweegt Mourinho als opvolger” ABD

19 november 2019

20u43 0 Premier League Mauricio Pochettino (47) is niet langer coach van Tottenham. De Argentijn werd ontslagen door “de teleurstellende resultaten in de Premier League”. Pochettino was sinds 2014 trainer bij de Spurs, de ploeg van Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.

“Het contract van Mauricio Pochettino en zijn staf Jesus Perez, Miguel D’Agostino and Antoni Jimenez is ontbonden”, laat Tottenham weten op zijn website. “Dit is een beslissing waar we lang over getwijfeld hebben”, zegt Spurs-voorzitter Daniel Levy. “Maar de resultaten eind vorig seizoen en begin dit seizoen in de Premier League waren zeer teleurstellend. Het is een moeilijk besluit. We hebben veel mooie momenten meegemaakt met Pochettino als trainer, maar we geloven dat dit het beste is voor de club. Mauricio en zijn staf zullen voor altijd deel uitmaken van onze geschiedenis. We hebben veel bewondering voor hoe hij is omgegaan met de voorbije moeilijke periode.” Tottenham beleeft een rampzalig seizoen en staat pas 14de in de Premier League met 14 punten op 36.

Pochettino was sinds 2014 coach van Tottenham, waar hij Tim Sherwood opvolgde. De Argentijn bereikte vorig seizoen de Champions League-finale. Die verloren de Spurs van Liverpool, waarna de synergie tussen Pochettino en zijn spelersgroep wat weg leek. Eerder in zijn carrière coachte Pochettino ook Southampton en Espanyol.

Voorlopig is er nog geen nieuws over een opvolger. “We hebben een getalenteerde spelersgroep. We moeten nu herbronnen en hopen de fans nog een positief seizoen te brengen. Meer nieuws over een nieuwe coach binnenkort.” Toch wordt er al druk gespeculeerd. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde journalist Fabrizio Romano is José Mourinho kandidaat-opvolger. “Tottenham overweegt Mourinho als nieuwe manager. Hij zou openstaan voor een gesprek met de Spurs. Levy zal de komende uren een beslissing nemen”, klinkt het.

Tottenham are considering José Mourinho as new manager, after sacking Pochettino. And José would be open to start a discussion with Spurs. Daniel Levy will decide on next hours. ⚪️ #THFC #Tottenham #Spurs #Pochettino Fabrizio Romano(@ FabrizioRomano) link

Club statement Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link