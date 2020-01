Tottenham maakt komaf met slechte reeks na nipte zege tegen hekkensluiter Norwich ABD

22 januari 2020

22u24 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 2 einde 1 NOR NOR Norwich City Premier League Na een 2 op 12 heeft Tottenham nog eens een zege geboekt. De Spurs, met Alderweireld en Vertonghen aan de aftrap, haalden het met 2-1 van Norwich.

Het was stilaan van moeten voor Tottenham, dat na een slechte reeks teams als Wolves en Sheffield United in zijn rug voelde pushen. De openingstreffer van Dele Alli iets voor rust was dan ook een hele opluchting. De Brit stond op de perfecte plaats om een voorzet van Aurier binnen te tikken. Tottenham gaf zijn voorsprong wel uit handen na een penaltygoal van Pukki, maar Son stelde al snel orde op zaken. De Zuid-Koreaan kopte de 2-1-eindstand van dichtbij binnen. Vertonghen speelde 75 minuten, Alderweireld stond de hele partij tussen de lijnen. Dankzij de overwinning blijft Tottenham zesde in de Premier League met evenveel punten als Man United. Wolves kan, mits een onwaarschijnlijke winst morgen tegen Liverpool, nog over de Spurs en United wippen.

